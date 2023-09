GBP/USD: Neuen Short vorbereiten

Das Währungspaar britisches Pfund (GBP) zum US-Dollar (USD) hat erfolgreich ein erstes Ziel nach Auflösung einer SKS-Formation aus den Sommermonaten erreicht und ist daran zur Oberseite abgeprallt. Die nun einsetzende Erholung kann bestens für die Vorbereitung eines neuerlichen Short-Ansatzes genutzt werden.

Nachdem im Bereich zwischen 1,2610 und 1,3142 US-Dollar aus dem Zeitraum von Mitte Juni bis Ende August eine unverkennbare SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 1,2610 US-Dollar aufgestellt wurde, wurde bereits auf eine Short-Möglichkeit im Vorfeld hingewiesen. Diese erwies sich als folgerichtig, das erste Ziel um 1,2446 US-Dollar konnte erfolgreich in der abgelaufenen Handelswoche getriggert werden. Damit wurde allerdings noch nicht ansatzweise das gesamte Korrekturpotenzial ausgeschöpft, weshalb nun in die laufende Erholung Short-Positionen aufgebaut werden können.

Pullback und dann weiter runter

Erste Short-Ansätze können im Bereich von 1,2547 oder 1,2610 US-Dollar in Erwägung gezogen werden, alternativ lässt sich unter den Vorwochentiefs von 1,2445 US-Dollar ein weiteres Short-Szenario ableiten, in jedem Fall liegt das Ziel an den Maitiefs von 1,2308 US-Dollar für das Paar GBP/USD vor. Nur ein dauerhafter Anstieg über 1,2746 US-Dollar dürfte dagegen wieder einen Hoffnungsschimmer auf weiter steigende Kurse an 1,2782 und darüber 1,2940 US-Dollar liefern. Trotzdem ließe sich selbst in diesem Fall der vorherige Aufwärtstrendbruch nicht wegdiskutieren.

GBP/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

1,2547 // 1,2563 // 1,2610 // 1,2654 US-Dollar

Unterstützungen:

1,2489 // 1,2446 // 1,2395 // 1,2368 US-Dollar



Fazit

Für interessierte Anleger würden sich unterhalb von 1,2445 US-Dollar neuerliche Short-Chance ergeben, das Ziel würde bei 1,2308 US-Dollar liegen. Selbst auf dieser kurzen Wegstrecke ließe sich durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN VM1WXE eine Renditechance von 100 Prozent erzielen. Ziel des Scheins lägen am Ende bei 3,68 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 1,2489 US-Dollar nicht unterschreiten, was einem Ausstiegskurs im Schein von 1,99 Euro gleich käme. Gewinnbringender wäre es jedoch im Bereich der Nackenlinie auf entsprechende Trendwendesignale zu achten und auf einem hören Niveau Short-Positionen aufzubauen.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

VM1WXE

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

1,78 – 1,79 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

1,2702 US-Dollar

Basiswert:

GBP/USD

KO-Schwelle:

1,2702 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

1,2511 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

3,68 Euro

Hebel:

65,3

Kurschance:

+ 100 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

