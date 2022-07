GBP/USD: FED-Zinsentscheid im Fokus

Am Mittwoch hält die US-Notenbank FED die fünfte Zinssitzung in diesem Jahr statt, der Markt geht von einer Erhöhung um weitere 75 Basispunkte aus. Entsprechenden Einfluss dürfte die Entscheidung des Finanzinstituts auf die US-Landeswährung und die damit verbundenen Cross-over-Paare nehmen.

Ein Blick auf das Währungspaar britisches Pfund (GBP) zum US-Dollar (USD) offenbart seit Sommer letzten Jahres und einen Kursstand von 1,4250 US-Dollar einen intakten Abwärtstrend, der Abschläge bis Mitte Juli auf 1,1759 US-Dollar zur Folge hatte. Aber ausgerechnet der Unterstützungsbereich um 1,20 GBP aus 2019 zeigt doch noch verspätete Wirkung und führte zu einer Stabilisierung des Paares in den letzten Tagen. Hieraus könnte durchaus ein potenzieller Boden hervorgehen, wenn dieser auch mit einem weiteren Kursanstieg bestätigt wird. Zwar ändert dies noch nichts am übergeordneten Abwärtstrend, könnte aber durchaus zu einer längeren Erholung beitragen.

Die Spannung steigt

Auf kurzfristiger Basis ergibt sich bei einem nachhaltigen Tagesschlusskurs oberhalb von 1,2065 US-Dollar weiteres Kurspotenzial in den Bereich zwischen 1,2175 und den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 1,2217 US-Dollar. Ein solcher Anstieg wäre allerdings lediglich im Rahmen einer gewöhnlichen Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste zu bewerten. Wünschenswert wäre für einen tragfähigen Boden ein Doppeltief im Bereich der aktuellen Jahrestiefs von 1,1759 US-Dollar. Entsprechend spekulativ ist noch ein Long-Ansatz, auch so kurz vor dem FED-Zinsentscheid am Mittwoch. Hierzu könnte im Idealfall erst noch die Reaktion nach Veröffentlichung der Zinssätze in den USA abgewartet werden. Unterhalb der Jahrestiefs würden dagegen empfindliche Abschläge sogar bis in den Bereich der Tiefstände aus Anfang 2020 um 1,1409 US-Dollar drohen.

GBP/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,2065 // 1,2124 // 1,2175 // 1,2217 US-Dollar Unterstützungen: 1,2000 // 1,1915 // 1,1822 // 1,1759 US-Dollar

Fazit

Einstiegsvoraussetzung für einen spekulativen Long-Ansatz beim Währungspaar GBP/USD mit Zielen bei 1,2175 und 1,2217 US-Dollar ist ein nachhaltiger Anstieg über 1,2065 US-Dollar zu beachten. Hierzu könnte dann beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV5C69 zum Einsatz kommen und birgt bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Renditechance von 70 Prozent. Entsprechende Ziele im Schein wurden bei 3,07 und 3,48 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 1,1955 US-Dollar zunächst nicht überschreiten, daraus würde sich im Schein ein entsprechender Stopp von 0,91 Euro ergeben. Aufgrund der sehr spekulativen Idee sollten allerdings nur kleinere Handelsgrößen in Erwägung gezogen werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: VV5C69

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,99 - 2,00 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,1852 US-Dollar

Basiswert: GBP/USD KO-Schwelle: 1,1852 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1,2051 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 3,48 Euro Hebel: 59,1

Kurschance: + 70 Prozent Quelle: Vontobel

