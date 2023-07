Für Generationen: EcoGraf beantragt 50jährige Epanko-Bergbaulizenz mit 87% mehr Steichenlänge

Als Ersatz für die noch bestehende Bergbaulizenz für das Epanko-Graphitprojekt hat EcoGraf Limited (ASX: EGR; FSE: FMK; OTCQX: ECGFF) bei der tansanischen Bergbaukommission einen Antrag auf eine spezielle 50jährige Bergbaulizenz für Epanko (SML) eingereicht. Die neue Abbaupacht soll sich auf insgesamt 18,9 km² erstrecken.

Dadurch würde sich die Streichenlänge der Graphiteinheit um 87% vergrößern. Die durchgehende Streichenlänge des Epanko Graphit VTEM-Körpers würde sich auf 5,6 km erstrecken.

Dieses Vorgehen war bei der jüngsten Unterzeichnung des Rahmenabkommens mit der tansanischen Regierung festgelegt worden.

Der SML-Antrag für Epanko wurde mit allen erforderlichen technischen Unterlagen bei der Bergbaukommission eingereicht. Die neue SML wird ausreichend sein, um einen potenziellen Mehrgenerationenbetrieb mit erweiterter Kapazität zu ermöglichen. Im Antrag wird eine Lebensdauer von 50 Jahren für die SML gefordert, was durch die erweiterte Mineralisierung und die erwartete zukünftige Nachfrage gerechtfertigt ist.

Das vom SML-Antrag abgedeckte erweiterte Gebiet umfasst auch den hoch aufragenden Gipfel der Epanko Western Zone Graphite Ridgeline. Das geologische Team von EcoGraf hat vor kurzem bestätigt, dass dieses Gebiet die Fortsetzung der hochwertigen Graphitmineralisierung von Epanko enthält. Der Gipfel des Berges liegt auf 1.395 m, mehr als 300 m über dem der bestehenden Western Zone. Diese Zone wird das Ziel der Ressourcenbohrkampagne 2023 sein, um die Erweiterungsstudie zu unterstützen.

Fazit: Man kann immer nur wieder darüber staunen, wie lange sich die Entwicklung von Bergbauprojekten hinziehen kann. Die australische EcoGraf hat schon 2017 eine Machbarkeitsstudie für sein Epanko-Projekt in Tansania vorgelegt. Theoretisch wäre das Projekt damit finanzierbar gewesen, aber es fehlten grundlegende Sicherheiten des tansanischen Staates bezüglich des Kapitalverkehrs. Tatsächlich haben sich die Dinge derart in die Länge gezogen, dass den potenziellen Geldgebern inzwischen die Restlaufzeit der Lizenz als zu kurz erschien. Hier musste EcoGraf deshalb nachbessern. Seit dem politischen Machtwechsel und ganz konkret seit der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen EcoGraf und der tansanischen Regierung gehen die Dinge endlich zügig voran. Der tansanische Staat will durch seinen Reichtum an Naturgraphit ein wichtiges Glied in der globalen Lieferkette für das Anodengraphit in Lithium-Ionen-Batterien werden. Tansania hat darüber hinaus erklärt, dass es größere Teile der Wertschöpfung im Land behalten möchte. EcoGraf ist dafür ein idealer Partner, denn das Unternehmen bietet weit mehr als nur ein Graphitprojekt von Weltklasse. Durch sein technologisches Know-how und seine Partnerschaft mit dem koreanischen Weltkonzern Posco könnte EcoGraf der Türöffner für große Investitionen in die Produktveredlung in Tansania werden. Das sind starke Gründe für die neue tansanische Führung, das Epanko-Projekt zu einem Vorzeigeprojekt zu machen. Die beantragten 50 Jahre stehen für das Versprechen auf eine dauerhafte Partnerschaft. Epanko könnte endlich ein Mehrgenerationenprojekt werden.

Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren

Goldinvest.de auf LinkedIn folgen

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.