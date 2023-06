Für die Freiheit!

Laut dem US-Ministerium für Arbeit ist die Inflationsrate in den USA im Mai stärker als erwartet zurückgegangen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Vorjahresvergleich nur um 4,0%. Im April lag die Teuerungsrate noch bei 4,9%. Mit dieser Entwicklung hat die Fed endlich ein valides Argument für eine Zinspause bei der heutigen Sitzung. Mehr wissen wir allerdings erst nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe. Denn selbstverständlich hat die hawkishe Zinspolitik der letzten Monate auch negative Auswirkungen, die bereits auf anderen Problemfeldern sichtbar wurden. So tänzelt zum einen der amerikanische Bankensektor bedrohlich knapp am Rande einer neuen (Finanz-)Krise, nachdem u. a. die Silicon Valley Bank (wir berichteten) im März dieses Jahres in die Knie ging. Deren Kunden hatten hohe Einlagen geparkt, lösten diese aber aufgrund der Zinssteigerungen in rasender Geschwindigkeit auf, was dann auf der Aktivseite der Bank die Realisierung von Verlusten nötig machte. Des Weiteren schwächen die Zinserhöhungen die Konjunktur. Das Wirtschaftswachstum wird gebremst, weil die Unternehmen weniger investieren und produzieren. Das ist zwar einerseits sogar das gewünschte Ziel der Zinserhöhungspolitik, aber andererseits steigt dadurch die Arbeitslosenquote und die Wirtschaftsleistung sinkt. Eigentlich sind in einem solchen Szenario fallende Aktienkurse zu erwarten. Warum die Börsen dennoch aus der Reihe tanzen? Letztlich scheint sich gerade die Auffassung „Cash is Trash“ durchsetzen, die sich bis zu einem Crack-up-Boom steigern könnte. Das Thema spielt bei uns immer wieder eine Rolle im Smart Investor Magazin. Andererseits waren es oft auch Technologiesprünge, wie die erwähnte KI, die die Märkte über längere Zeit beflügeln konnten. Dennoch befindet sich die Welt aktuell in einem fragilen Zustand, was auch zu extremen Bewegungen, in die eine oder die andere Richtung, bzw. ganz grundsätzlich zu Turbulenzen führen könnte. In den Himmel werden die Bäume auch diesmal vermutlich nicht wachsen.