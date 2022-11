Das Füllen der Lücke

By Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA

Wie zu erwarten war, war es bisher eine unruhige Woche an den Finanzmärkten. Europa zeigte sich am Dienstag sehr uneinheitlich, während die US-Futures nach leichten Verlusten am Montag geringfügig höher notieren.

Einerseits könnten wir beobachten, dass die Anleger gespannt auf das FOMC-Protokoll warten und in der Zwischenzeit alle Reden der verschiedenen Fed-Vertreter verfolgen. Andererseits könnte diese Woche aufgrund des Fehlens wichtiger Katalysatoren und des US-Feiertags Thanksgiving am Ende der Woche einfach nur eine Leerstelle in einem ansonsten turbulenten Jahr sein.

Saudi-Arabien hat dazu beigetragen, diese Lücke zu füllen, da die Golfstaaten in den kommenden Wochen viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden. Es versteht sich von selbst, dass die Entwicklung ein ziemlicher Schock war, denn niemand hat damit gerechnet, ganz im Gegenteil. Und es könnte einen großen Einfluss auf das Ergebnis im nächsten Monat haben.

Aber der 2:1-Sieg gegen einen der Turnierfavoriten, Argentinien, war ein monumentaler Sieg und zweifellos einer der größten Schocks in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Er hat die Gruppe C weit aufgerissen und ernsthafte Zweifel daran aufkommen lassen, ob Lionel Messi jemals die Trophäe in die Hände bekommen wird.

Darüber hinaus hat Saudi-Arabien Berichte zurückgewiesen, wonach die OPEC+ eine Erhöhung der Fördermenge am 4. Dezember erwägt.

OPEC+ Spekulationen treiben die Volatilität am Ölmarkt an

Die Ölpreise erholen sich, da die OPEC+-Mitglieder weiterhin Berichte über eine Produktionserhöhung beim nächsten Treffen zurückweisen. Eine Ankündigung der G7 bezüglich der russischen Ölpreisobergrenze wird in den nächsten Tagen erwartet und könnte die Aufgabe der Gruppe, ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Markt herzustellen, erschweren, insbesondere wenn der Kreml, wie angedroht, mit einer Drosselung der Exporte in die Teilnehmerländer reagiert.

Die Tatsache, dass Russland ein wichtiges Mitglied der Allianz ist, verkompliziert die Sache erheblich. Ich frage mich, ob die Mitglieder nicht in Erwägung ziehen könnten, die Produktionsziele neu zu konfigurieren, anstatt sie zu erhöhen, um den Verlust an russischem Rohöl auszugleichen. Natürlich würde dies wahrscheinlich die Unterstützung Russlands erfordern, die möglicherweise nicht zu erwarten ist.

Vor diesem Hintergrund werden die Ölpreise in den nächsten Wochen wahrscheinlich sehr volatil bleiben, da das EU-Embargo und die potenzielle Preisobergrenze am Tag nach dem OPEC+-Treffen am 4. Dezember beginnen sollen. Sollte die Vereinbarung über die Preisobergrenze auf der Kippe stehen, könnte sich die OPEC+ angesichts der damit verbundenen Unsicherheit für eine Verschiebung des Treffens entscheiden.

Gold erholt sich von dem vorherigen Widerstandsniveau

Die leichte Erholung der Risikobereitschaft fällt heute mit einem Rückzug des US-Dollars und einem Wiederanstieg des Goldpreises zusammen. Das gelbe Metall konnte den Großteil seiner Novembergewinne in der letzten Woche halten und fand am Montag Unterstützung bei $1.730, wo es im September und Oktober mehrfach auf festen Widerstand gestoßen war.

Die Schlüsselmarke nach oben liegt weiterhin bei $1.780, wo der Goldpreis in der vergangenen Woche seinen Höchststand erreichte und in der ersten Jahreshälfte erhebliche Unterstützung erfuhr.

Ein weiterer Dead Cat Bounce?

Bitcoin wird am Dienstag höher gehandelt, aber für wie lange? Die Auswirkungen des Zusammenbruchs von FTX sind immer noch nicht absehbar, und jeden Tag kommen weitere Namen auf der Liste der gefährdeten Unternehmen hinzu. Das Vertrauen in die Märkte ist erschüttert und es könnte einige Zeit dauern, bis es sich wieder aufgebaut hat.

Solange die Folgen des FTX-Zusammenbruchs noch nicht absehbar sind, kann es sein, dass sich die Erholungen bei den Kryptowährungen als "dead cat bounces" erweisen und nicht als Markttiefs. Der letzte Anstieg fand bei 15.500 $ statt, von wo aus der Kurs vor einigen Wochen abprallte, und ein Bruch dieser Marke könnte einen weiteren starken Rückgang auslösen.

