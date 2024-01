Die Führungsrolle bei Gold hatte einmal North Carolina inne

In North Carolina startete der erste Goldrausch in Nordamerika im Jahr 1799. Seitdem ist viel passiert

Der 12-jährige Conrad Reed hatte im Jahr 1799 ein Goldnugget mit dem Gewicht von 17 Pfund gefunden, das war der Anfang des Goldrausches in North Carolina. Der Staat wurde zum Zentrum des Goldabbaus und auch der privaten Münzprägung. Denn wurde Gold gefunden, konnte es von der U.S. Mint oder einer privaten Münzstätte zu Goldmünzen geprägt werden. Bereits 1737 wurden in privaten Münzstätten Kupfermünzen geprägt. Gold- und Silbermünzen wurden ab 1783 geprägt. Die U.S. Mint war bis 1835 die einzige staatliche Münzprägeanstalt und für viele Goldsucher in North Carolina zu weit entfernt. Bei der U.S. Mint dauerte das Prägen länger, aber es war kostenlos im Gegensatz zu den privaten Münzprägeanstalten, die dafür schneller arbeiteten. Die erste Gold-Dollar-Münze in den Vereinigten Staaten wurde in North Carolina von Christopher Bechtler 1831 geprägt.

Privat geprägte Münzen waren damals also weit verbreitet. Auch ausländische Münzen wie zum Beispiel der spanische Silberdollar waren in Umlauf. Bis dann der Kongress im Jahr 1857 den Umlauf ausländischer Münzen stoppte. Schließlich eröffnete die U.S. Mint weitere Münzstätten, denn die Nachfrage war da. Heute ist die U.S. Mint für die Herstellung und Ausgabe von Edelmetall-, Sammler- und Umlaufmünzen sowie Medaillen verantwortlich. Nur von ihr hergestellte Münzen gelten als gesetzliches Zahlungsmittel. Sie betreibt sechs Standorte heute in den USA (Colorado, Kentucky, Pennsylvania, Kalifornien, Washington, New York). Anleger mögen Goldmünzen, aber auch die Werte von Goldunternehmen können das Herz der Investoren erobern. Da wären beispielsweise OceanaGold oder Osisko Development. OceanaGold produziert Gold und Kupfer in vier aktiven Minen (USA, Philippinen, Neuseeland). Auch Osisko Development gehört zur Riege der Produzenten. Die Projekte liegen in Mexiko, Kanada und in den USA.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/) und OceanaGold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/).

