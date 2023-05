Fresenius übertrifft Erwartungen

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat das abgelaufene Quartal über den Erwartungen der Analysten abgeschlossen, die Aktie reagiert in einer ersten Reaktion positiv und weist einen Kursaufschlag von rund fünf Prozent zum gestrigen Schlussstand auf. Ein Blick auf die Kennzahlen wie das KGV impliziert zudem aktuell eine günstige Bewertung des Wertpapiers. Technisch konnte zu Beginn dieses Jahres sogar ein regelkonformes Kaufsignal aktiviert werden.

Fresenius hat im ersten Quartal 2023 den Konzernumsatz um 5 Prozent auf 10,2 Mrd. Euro gesteigert, was leicht über den Analystenschätzungen von 10,1 Mrd. Euro liegt. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) ging allerdings um grob 9 Prozent auf 908 Mio. Euro zurück, lag aber ebenfalls über der Prognose von 838 Mio. Euro.

Der Blick auf den bisherigen Kursverlauf der Fresenius-Aktie zeigt seit Anfang dieses Jahres zwar eine grobe Seitwärtsbewegung zwischen 23,29 und 29,71 Euro, allerdings konnte sogleich durch den Sprung über 26,00 Euro der vorausgegangene und seit August 2021 bestehende Abwärtstrend überwunden werden. Zwar kann noch nicht vollends von einer nachhaltigen Trendwende gesprochen werden, allerdings verdichten sich die Anzeichen hierauf zusehends. Der heutige Kursaufschlag über den EMA 200 auf Tagesbasis dürfte sicherlich für eine Trendumkehr hilfreich sein.

KGV bei 10,42, Branchenschnitt bei 17,89

Für kurzfristig agierende Investoren würde sich bei einem Tagesschlusskurs oberhalb des EMA 200 bei derzeit 26,53 Euro eine Long-Chance zurück in den Bereich der Jahreshochs von 29,71 Euro ergeben, aber erst darüber dürften die mittelfristigen Weichen in Richtung 32,91 und 35,08 Euro bei Fresenius gestellt werden. Ein bärisches Szenario lässt sich für das Wertpapier derzeit nicht ableiten, Vorsicht sollte jedoch unterhalb eines Niveaus von 24,72 Euro gelten. In diesem Fall könnten nämlich noch einmal die Jahrestiefs bei 23,29 Euro angesteuert werden. Hinweise hierauf liegen derzeit allerdings nicht vor.

Fresenius SE & Co. KGaA (Wochenchart in Euro) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Fresenius SE & Co. KGaA Strategie für steigende Kurse



WKN:

MC7LSM

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

5,13 – 5,15 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

11,830 Euro

Basiswert:

Fresenius SE & Co. KGaA

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

27,05 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

6,64 Euro

Faktor:

3,0

Kurschance:

+ 29 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.