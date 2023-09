Fresenius Medical Care: Kurs leidet unter Studien und anstehender Umstrukturierung

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

AKTIE IM FOKUS: Fresenius Medical Care

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802 / Kürzel: FME

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Die Aktie hatte einen stabilen Aufwärtskanal abgebildet, in der das Wertpapier in den letzten Monaten sukzessive aufwärtslaufen konnte. Nachdem das Jahreshoch formatiert war bröckelten die Notierungen wieder ab. Es ging innerhalb der letzten beiden Handelstage dynamisch und mit Momentum abwärts.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 40,42 EUR

Marktkapitalisierung: 11,90 Mrd. EUR

Umsatz 2022: 19,40 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 47,29 %

KGV 2023*: 10,64

4 Wochen Performance: - 8,80 %

Bewertung: stark unterbewertet

Div. Rendite 2023*: 3,16 %

* Prognose

Die Aktie hat in den letzten Tagen aufgrund skeptischer Studien deutlich an Wert eingebüßt. Insbesondere das Amerika Geschäft wird aktuell kritisch gesehen. Es wird in den USA zwar mit einer Gebührenanhebung für Dialysebehandlungen gerechnet, diese dürfte aber nicht ausreichen, die inflationsbedingt gestiegenen Kosten auszugleichen, was zu direkten Ergebniseinbußen führen könnte.

Zudem sorgt die anstehende Umstrukturierung des Unternehmens für Unsicherheit. Es ist nicht klar, welche Unternehmensteile beim Umbau verkauft werden, welche nicht. Folglich ist nicht klar, wie sich Umsatz und Ergebnis in den kommenden 12-18 Monaten entwickeln werden. Bereits Mitte August hat die UBS die Aktie auf "sell" gestellt. Den Analysten der USB sind die Geschäftsperspektiven bei Diabetes-Therapien als auch beim neuen Abnehmprodukt Semaglutid zu unsicher und mit Risiken behaftet.

Die Aktie formatierte am 20.07.2023 das Jahreshoch bei 49,51 EUR. Die Notierungen setzten im August zunächst in den Bereich der 47 EUR zurück und im weiteren Handelsverlauf an die 45/43 EUR. Es ging längere Zeit in der Box seitwärts weiter, zu Wochenbeginn gab das Wertpapier bis knapp an die 40 EUR nach. Gegenüber dem Hoch im Juli hat der Anteilsschein somit fast 20 % am Wert verloren. Im Tageschart ist gut erkennbar, das die SMA50 (aktuell bei 45,47 EUR) im Zuge der Abgaben zunächst ein kleiner Support gewesen ist, der aber rasch aufgegeben wurde.

Die Aktie hat sich in den letzten Handelstagen verbindlich unter der SMA20 (aktuell bei 44,17 EUR) etabliert. Solange das der Fall ist, sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die bis an die SMA200 (aktuell bei 39,34 EUR) gehen könnten. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie eine besondere Relevanz hat. Kann sich die Aktie nicht im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen und wird diese Unterstützung per Tagesschluss aufgegeben, so trübt sich das Tageschart bärisch ein, insbesondere dann, wenn sich das Wertpapier unter der SMA200 festsetzen. Weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die zunächst in den Bereich der 34.95/90 EUR und übergeordnet bis an das Oktober Tief gehen könnten.

Sollten sich Erholungen einstellen, so hätten diese zunächst das Potential bis in den Bereich der SMA20 zu laufen. Geht es per Tagesschluss über diese Durchschnittslinie, so könnte dann die SMA50 angelaufen werden. Über diese Linie muss das Wertpapier kommen, um wieder Perspektive auf das Jahreshoch zu haben.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss sich per Tagesschluss über der 200-Tage-Linie halten, um wieder Erholungen in Richtung der 20-Tage-Linie abbilden zu können. Etabliert sich das Wertpapier unter der 200-Tage-Linie könnten sich weitere Tiefs ausbilden.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass es seit Mitte August im Bereich der SMA200 (aktuell bei 44,80 EUR) in einer engen Box seitwärts ging. Die Aktie hat sich im Dunstkreis dieser Linie seitwärts bewegt. Zu Wochenbeginn ging es dann dynamisch abwärts unter alle drei Durchschnittslinien.

Mit diesem Move hat sich das 4h Chart bärisch eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA20 (aktuell bei 43,58 EUR) notiert sind weitere Abgaben denkbar und möglich. Diese haben die Perspektive die Anlaufziele zu erreichen, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA20 gehen. Kann sich das Wertpapier über diese Linie schieben, so müsste noch die SMA50 (aktuell bei 44,18 EUR) überwunden werden, um an die SMA200 zu kommen. Sollte es die Aktie wieder an die SMA200 schaffen, so bleibt abzuwarten, ob die Kraft reicht, auch diese Linie zu überwinden und sich darüber festzusetzen.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben an und unter die 40 EUR denkbar. Erholungen haben die Perspektive an die SMA20 zurückzulaufen. Darüber könnte es an die SMA50 gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände

42,10

43,58

43,59

44,17

44,18

44,80

44,95

45,47

Unterstützungen

39,34

38,57

35,71

32,31

28,70

