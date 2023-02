Fresenius Medical Care: Börsianer sehen die Entflechtung vom Mutterkonzern positiv!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Die Aktie des Corona-Verlierers Fresenius Medical Care (FME) wird trotz des miserablen Jahresergebnisses (minus 30.5 Prozent!) gekauft!

Symbol: FME ISIN: DE0005785802

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Dialysespezialisten liegt mit etwa 11.5 Prozent im Halbjahresplus. Auffällig ist das Gap Up vor dem am 22. Februar veröffentlichten Jahresergebnis. Das Wertpapier schoss mit hohem Handelsvolumen nach oben und lieferte den höchsten Kurs seit beinahe 8 Monaten. Der Rücksetzer Richtung 20er-EMA verschafft nun noch einmal bessere Einstiegsmöglichkeiten in Richtung Norden.

Chart vom 27.02.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 38.14 EUR

Meine Expertenmeinung zu FME

Meinung: Fresenius Medial Care war ein Corona-Verlierer, da Behandlungen aufgeschoben wurden und zahlreiche der Patienten verstorben sind. Für 2022 gab es immerhin ein Umsatzplus von 10 Prozent, das Konzernergebnis brach aber um über 30 Prozent ein. Die Tatsache, dass das Wertpapier trotz der miserablen Zahlen sich so dynamisch nach oben entwickelte, ist der ebenfalls angekündigten Entflechtung vom Mutterkonzern Fresenius zuzuschreiben. Der erste rechtliche Schritt in Form der Umfirmierung von KGaA in Aktiengesellschaft wurde in die Wege geleitet. Die Börsianer erwarten, dass sich die Tochter unabhängig besser entwickeln kann.

Setup

Mögliches Setup: Ideal wäre wenn die Kerzen der Tage noch kürzer werden und sich noch näher am 20er-EMA orientieren würde, so dass wir Trigger und Stopp Loss in Form der gelben Linien im Chart noch enger beieinander setzen können. Als Kursziel peilen wir das oben genannte Pivot-Hoch an.. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in FME.

Veröffentlichungsdatum: 27.02.2023

