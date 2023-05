Fresenius: Ist der Turnaround geschafft?

Die Aufwärtssequenz der Fresenius-Aktie seit Mitte Oktober 2022 baut auf den Vertrauensvorschuss für den neuen CEO Michael Sen auf. Dadurch konnte ein fünfjähriger Abwärtstrend beendet werden. Können die geplanten Gewinne auch erwirtschaftet werden, sollte der Kurs zumindest wieder die alten Höhen ins Visier nehmen.

Fresenius SE öffnete am 9. Mai die Bücher zum ersten Quartal 2023. Dabei konnte das Unternehmen positiv überraschen. Geschätzt wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 Euro, gemeldet wurden 0,69 Euro. Die besseren Zahlen und die hohen Erwartungen an einen Strukturwandel, angestoßen durch den neuen CEO Michael Sen, führten am Tag der Veröffentlichung zu einem Kursgewinn von knapp 14 Prozent. Der Umbau wird Thema Nummer eins auf der Hauptversammlung von Fresenius diese Woche Mittwoch sein. Sen will das Unternehmen mit einer neuen Aufstellung effizienter und profitabler machen. Dabei will er im Kern in die Arzneitochter Kabi und den Krankenhausbetreiber Helios eingreifen. Die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) soll dekonsolidiert werden und in der Bilanz nicht mehr auftauchen.

Zum Chart

Im übergeordneten Bild hat der Aktienkurs eine lange Durststrecke hinter sich. Ab Mitte Juni 2017 wurde ein Long-Investor nicht mehr glücklich. Der Kurs entwickelte sich vom All Time High bei 79,38 Euro bis zum partiellen Tief bei 19,69 Euro am 14. Oktober 2022. In der Spitze entspricht dies einem Verlust von 75 Prozent. Mittlerweile hat sich kurstechnisch die Lage wiederum etwas entspannt und es wurde gemessen vom partiellen Tief wieder ein Kursgewinn von rund 40 Prozent erzielt. Im Zuge der aktuellen Aufwärtssequenz wurden zwei wichtige Chartmarken bei 23,33 Euro und 26,14 Euro überwunden. Der Widerstand um den Bereich bei 29,54 Euro wurde am 10. Mai zwar getestet, konnte aber nicht durchbrochen werden. Sollte ein nachhaltiger Ausbruch darüber gelingen, würde sich das übergeordnete Chartbild signifikant verbessern. Fortgesetzte Kurssteigerungen in Richtung 33,64 Euro würden im Erfolgsfall wahrscheinlich. Bis in das Geschäftsjahr 2024/25 ist eine Gewinnsteigerung von 46 Prozent geplant, was das erwartete KGV auf aktuell 8,03 senkt.

Fresenius SE (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

29,54 // 35,37 Euro

Unterstützungen:

26,14 // 23,33 Euro



Mit einem Open End Turbo Long (WKN JX9GH8) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Fresenius-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,25 profitieren. Das Ziel sei bei 31,27 Euro angenommen (1,19 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 29 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 25,77 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,64 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,6 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

JX9GH8

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,82 – 0,85 Euro

Emittent:

JP Morgan

Basispreis:

19,53 Euro

Basiswert:

Fresenius SE

KO-Schwelle:

19,53 Euro

akt. Kurs Basiswert:

27,59 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

1,19 Euro

Hebel:

3,25

Kurschance:

+ 40 Prozent

Quelle J.P. Morgan



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.