Fresenius: Dividendenaristokrat mit hübschen Töchtern!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

700 Millionen EUR für Zukäufe. Fresenius (FRE) soll endlich wieder fit werden! Börsentäglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: FRE ISIN: DE0005785604

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Bad Homburger Gesundheitskonzerns liegt mit rund 11 Prozent im Halbjahresplus. Mit dem Rücksetzer zum 50er-EMA sehen wir eine gute Möglichkeit bei wieder steigenden Kursen in Long-Richtung einzusteigen.

Chart vom 30.01.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 26.79 EUR

Meine Expertenmeinung zu EUR

Meinung: Fresenius ist Deutschlands einziger Dividendenaristokrat, kommt aber in puncto Gewinnwachstum in die Gänge. Forderungen der Aktionäre nach einem Verkauf der lukrativen Tochternehmen wurden lange abgelehnt. Mit dem Wechsel in der Führungsetage und dem Einstieg des Finanzinvestors Eliott kommt aber Bewegung in die Sache. Andererseits hat der Konzern in Höhe von 700 Millionen Euro Zukäufe getätigt, die eine Neuausrichtung ermöglichen sollen. Insgesamt ist das Wertpapier aufgrund seiner günstigen Bewertung mit KGV 2022e von 9.55 und der lukrativen Dividendenrendite 2022e von 3.08 Prozent attraktiv. Die moderate Ausschüttungsquote soll wieder bei 20 bis 25 Prozent der Gewinne liegen, sodass die Unternehmenssubstanz nicht angegriffen wird.

Setup

Mögliches Setup: Den Trigger setzen wir über die letzten beiden, den Stopp Loss unter die letzten drei Tageskerzen Als Kursziel peilen wir das Pivot-Hoch vom 6. Januar an. Die nächsten Quartalszahlen erwarten wir am 22. Februar, so dass wir den Trade ein paar Wochen lang laufen lassen könnten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in FRE.

Veröffentlichungsdatum: 30.01.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von