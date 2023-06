Freiheit statt Stechuhr: Teutrine will bei Reform der Arbeitszeiterfassung Schwerpunkt auf Flexibilisierung legen

Mehr Praxistauglichkeit, Flexibilität und Vertrauen, keine unnötige Bürokratie und keinen Generalverdacht müssen die Basis sein, auf der die Reform steht."



Spätestens nachdem das Bundesarbeitsgericht in einem Urteil aus dem vergangenen Jahr die minutiöse Arbeitszeiterfassung aller Arbeitnehmer fordert, ist für Jens Teutrine, FDP, klar, dass es eine umfassende Reform des Arbeitszeitgesetzes geben muss. Teutrine kritisiert, dass das Gesetz derzeit zu wenig Spielräume für moderne Arbeitszeitmodelle bietet: “Schon jetzt wird in der Realität das Gesetz millionenfach gebrochen. Dinge, wie abends nochmal Mails zu checken und morgens wieder zu arbeiten, sind in einer linken, durchbürokratisierten Welt wohl nicht vorgesehen - in der Wirtschaft jedoch gelebte Praxis. Deshalb wird es höchste Zeit, dass wir Arbeitszeitgesetze schaffen, die mit den Realitäten übereinstimmen. Mehr Praxistauglichkeit, Flexibilität und Vertrauen, keine unnötige Bürokratie und keinen Generalverdacht müssen die Basis sein, auf der die Reform steht.”

Die Stechuhr gehört für Teutrine als Relikt der Vergangenheit ins Museum: “In Zeiten von Homeoffice, Mobile Office und New Work ist die Stechuhr keine zeitgemäße Lösung für eine gesamte Volkswirtschaft. Deshalb muss der Bundesarbeitsminister ein Gesetz vorlegen, dass nicht auf Misstrauen basiert. Gerade die Gefahr der realitätsfernen Überbürokratisierung für Handwerk, Mittelstand und flexible Arbeitsformen müssen ausgeschlossen sein.”