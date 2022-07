Fraport-Calls mit 87% Chance bei Kursanstieg auf 47 Euro

Obwohl Flugreisende derzeit mit Problemen, wie durch Personalmangel abgesagte Flüge zu kämpfen haben, sollte sich die gesamte Reise- und Flugbranche nun wieder auf dem Weg nach oben befinden. Das bestätigt auch die Verdreifachung des Passagieraufkommens am Fraport im ersten Halbjahr im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021. Nachdem die Aktie nach den starken Kursrückgängen im Juni 2022 am 6.7.22 bei 37,62 Euro auf ein 12-Monatstief zurückgefallen war, konnte sich die Fraport-Aktie (ISIN: DE0005773303) in den vergangenen Tagen wieder auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 42,70 Euro erholen.

Wer das aktuell noch immer ermäßigte Kursniveau als Einstiegschance ansieht und der Aktie in den nächsten Wochen einen Anstieg auf zumindest 47 Euro zutraut, wo die Aktie zuletzt am 28.6.22 notierte, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 44 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Fraport-Aktie mit Basispreis bei 44 Euro, Bewertungstag 16.9.22, BV 0,1, ISIN: DE000PD7FUJ0, wurde beim Fraport-Aktienkurs von 42,70 Euro mit 0,25 – 0,26 Euro gehandelt.

Kann die Fraport-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 47 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,41 Euro (+58 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 38,539 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Fraport-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 38,539 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG49CM5, wurde beim Aktienkurs von 42,70 Euro mit 0,44 – 0,45 Euro taxiert.

Steigt der Kurs der Fraport-Aktie auf 47 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,84 Euro (+87 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 35,239 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Fraport-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 35,239 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR57J62, wurde beim Fraport-Aktienkurs von 42,70 Euro mit 0,77 – 0,78 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Fraport-Aktie auf 47 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,17 Euro (+50 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fraport-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fraport-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek