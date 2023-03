Franklin Templeton lanciert einen an den Schwellenländern ausgerichteten Klima-ETF für europäische Anleger

Vierte ETF-Klima-Strategie bietet eine zentrale nachhaltige Lösung, um die Dekarbonisierungsziele zu erreichen

Der neue Artikel 8-konforme ETF orientiert sich am Pariser Klimaabkommen und investiert in Wertpapiere aus Schwellenländern, die auf kohlenstoffarme Technologien umstellen

Frankfurt, 10. März 2023 – Franklin Templeton freut sich, die Auflegung seines neuen Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF im Rahmen seiner Franklin Templeton ETF-Palette bekannt zu geben. Der nachhaltige ETF ist gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzinstrumente (SFDR) klassifiziert und neben den China-, Europa- und US-Fonds der vierte Paris Aligned Climate ETF in der Produktreihe des Unternehmens.

Der neue ETF wird den EU-Klima-Benchmark-Index MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index abbilden und große und mittelgroße Aktien aus 24 Schwellenländern enthalten, die sich auf dem Weg zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft befinden. Er wurde entwickelt, um Investoren zu unterstützen, die versuchen, ihr Engagement in physischen Klimarisiken zu reduzieren und gleichzeitig die Chancen zu nutzen, die sich aus den Dekarbonisierungszielen des Pariser Klimaabkommens ergeben.

Der Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF3 wird am 10. März an der Deutschen Börse Xetra (XETRA) und am 14. März an der Borsa Italiana sowie der London Stock Exchange (LSE) notiert. Der Fonds wird auch in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Spanien, Schweden und in Großbritannien registriert sein.

Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA, Franklin Templeton, kommentiert: "Wir freuen uns, diesen neuen ETF in unser umfassendes Angebot an Paris Aligned Climate ETFs aufzunehmen, der Anlegern in ganz Europa helfen wird, ihr Vermögen im Einklang mit dem Pariser Abkommen umzuschichten. Dieser ETF bietet Zugang zu besonderen Chancen in Schwellenländern zu wettbewerbsfähigen Gebühren und reduziert das Klimarisiko, indem er in Unternehmen investiert, die Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels anbieten und die ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels verbessern, was ihnen einen langfristigen Wettbewerbsvorteil verschafft."

"Angesichts des globalen Temperaturanstiegs und des massiven Investitionsbedarfs zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen bei steigendem Energiebedarf spielen die Schwellenländer eine wichtige Rolle bei der Erreichung des Netto-Null-Klimaziels. Wir glauben, dass dieser neue ETF eine zentrale nachhaltige Anlagelösung für diejenigen sein kann, die an dieser spannenden Wachstumsgeschichte teilhaben wollen."

Wettbewerbsfähige Gebühren

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,18%, einer für die jeweilige Kategorie in Europa wettbewerbsfähigen Gebühr, wird der neue ETF europäischen Anlegern ein kosteneffizientes, OGAW-konformes Aktienengagement in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen in Schwellenländern bieten, die Dekarbonisierungsmöglichkeiten verfolgen.

Rafaelle Lennox, Head of UCITS ETF Product Strategy, Franklin Templeton, fügt hinzu: "Genau wie bei unseren ersten Paris Aligned ETFs, die wir 2020 aufgelegt haben, haben wir mit dem MSCI Emerging Markets Index eine wichtige EM-Benchmark ausgewählt, die von unseren Kunden genutzt wird. Mit diesem ETF, der den MSCI Emerging Market Climate Paris Aligned Index abbildet, können unsere Anleger ihre Aktienbestände in den Schwellenländern auf das Pariser Klimaabkommen ausrichten und so ihr Risiko in Bezug auf den Klimawandel reduzieren sowie Chancen im Zusammenhang mit einem kohlenstoffarmen Übergang nutzen. Darüber hinaus greift auf die dieser nachhaltige ETF durch die Partnerschaft mit MSCIs führenden Spezialisten für Kohlenstoffdaten die neueste wissenschaftliche Forschung zu, um eine aufschlussreichere und solidere Bewertung der klimabezogenen Risiken und Chancen zu bieten, sowohl heute als auch in Zukunft."

Der ETF wird von Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management, und Lorenzo Crosato, ETF Portfolio Manager, bei Franklin Templeton verwaltet, die zusammen mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche und eine umfangreiche Erfolgsbilanz bei der Verwaltung von ETF-Strategien haben. Ting fügt hinzu: „Unser Artikel-8-ETF ermöglicht es europäischen Anlegern, an der Transition der Schwellenländer zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu partizipieren, und vertieft Franklin Templetons breites Angebot an nachhaltigen Produkten."

Weitere Informationen über die Franklin Templeton ETF ICAV-Palette finden Sie hier: https://www.franklintempleton.de/produkte/etf