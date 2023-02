Franco-Nevada: Pullback beim Royalty- & Streaming-Unternehmen

Letzte Chance, um auf die aktuelle Gold-Rallye aufzuspringen? Interessante Chartformation bei Franco-Nevada (FNV). Börsentäglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: FNV ISIN: CA3518581051

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des kanadischen Royalty- und Streaming-Unternehmens konnte in den vergangenen sechs Monaten über 16 Prozent zulegen. Der Rücksetzer zum 20er-EMA und die starke grüne Kerze von gestern lassen uns über ein Long Setup nachdenken.

Chart vom 30.01.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 146.70 USD

Meine Expertenmeinung zu FNV

Meinung: Franco-Nevada profitiert an steigenden Goldpreisen sowie an Notierungen anderer Metalle, ohne selbst Bergwerke zu betreiben und sich den beim Abbau auftretenden Risiken auszusetzen. Wir sollten dabei beachten, dass die positive Saisonalität Mitte / Ende Februar zu Ende geht. Passend dazu sind die nächsten Quartalszahlen am 8. März vor Öffnung der Börse. Somit besteht hier noch einmal die Möglichkeit, auf die aktuelle Gold-Rallye aufzuspringen, da in aller Regel von Anfang März bis in die ersten Aprilwochen rückläufige Kurse zu beobachten sind. Für langfristig orientierte Anleger dürfte interessant sein, dass beabsichtigt ist, die Quartalsdividende von 0.32 auf 0.34 USD zu erhöhen – zum 16. Mal in Folge!

Setup

Mögliches Setup: Wir hatten die Aktie zuletzt am 10. Januar mit einem Long Setup vorgestellt und dabei zwischenzeitlich bis zu 6 Prozent im Plus gelegen. Trigger und Stopp Loss platzieren wir dieses Mal ober- und unterhalb der letzten Tagskerze und peilen das per Measured Move ermittelte Kursziel an. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in FNV.

Veröffentlichungsdatum: 01.02.2022

