Foremost Lithium verkauft „Hidden Lake“-Projektanteil für 3,5 Millionen CAD

Foremost Lithium Resource & Technology Ltd.(CSE: FAT, FSE: F0R0, ISIN: CA3455101012) macht primär mit seinem im Bergbaurevier „Snow Lake“ in Manitoba, Kanada gelegenem Produktportfolio von sich reden. So meldete das Unternehmen erst kürzlich die baldige Aufnahme eines Winterbohrprogramms und schloss magnetische Drohnenuntersuchungen über den Grundstücken ab. Zu den Vermögenswerten des Lithium-in-Hartgestein-Explorers gehört allerdings auch ein Joint Venture-Projekt in einer ganz anderen Gegend: „Hidden Lake“ in den kanadischen Nordwest-Territorien. Von diesem abseits gelegenen Einzelprojekt beziehungsweise seinem 60-Prozent-Anteil will das Unternehmen sich nun trennen. Wie Foremost Lithium am Montagabend meldete, habe man mit einer vorläufig namentlich nicht genannten unabhängigen Partei ein verbindliches Eckdatenpapier („term sheet“) unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt 3,5 Millionen CAD.

Ein „term sheet“ ist ein Dokument, das in Vorbereitung einer Transaktion aufgesetzt wird und die wesentlichen Eckpunkte eines künftigen Vertrags dokumentiert. Es fasst den Stand der geschäftlichen Unternehmung und der bislang getroffenen Vereinbarungen zusammen und regelt den weiteren Zeitplan.

Das Projekt „Hidden Lake“

Das „Hidden Lake“-Lithiumprojekt besteht aus fünf zusammenhängenden Claims mit (mindestens) zehn lithiumhaltigen Pegmatiten auf einer Fläche von 1.659 Hektar. Foremost Lithium hält in einer Joint-Venture-Partnerschaft mit Patriot Battery Metals Inc. 60 Prozent Beteiligung an „Hidden Lake“, die nun veräußert werden soll.

Die Landfläche befindet sich im „Yellowknife Pegmatite District“, etwa 45 Kilometer entfernt von der Stadt Yellowknife. Foremost Lithium hatte auf dem Gelände bereits Bodenproben genommen und Bohrungen niedergebracht, durch die auf einigen Teilen des Areals das Vorhandensein der lithiumhaltigen Pegmatite bestätigt werden konnte. Tests ergaben außerdem, dass aus dem vorhandenen Muttergestein marktfähiges Lithium extrahiert werden kann.

Die Details zur Transaktion

Foremost Lithium hat im Zusammenhang mit der Unterzeichnung des Dokuments bereits eine nicht rückerstattbare Anzahlung von 100.000 CAD erhalten. Innerhalb von voraussichtlich 30 Tagen sollen nun Abwicklung und Erhalt der noch verbleibenden 3,4 Millionen CAD folgen, unter Vorbehalt des Abschlusses und der Genehmigung der endgültigen, verbindlichen Dokumentation durch die Parteien, der abschließenden Due-Dilligence-Prüfung durch den Käufer, den Erhalt der entsprechenden Zustimmungen von dritter Seite sowie anderer üblicher Bedingungen für Transaktionen dieser Art.

Geschäftsleitung begrüßt Verkauf

Der Direktor von Foremost Lithium, Jason Barnard, betonte in einem Statement, er freue sich auf den Abschluss des Verkaufs des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Assets. Es sei ihm ein Vergnügen gewesen, das Geschäft für Foremost Lithium abzuwickeln. Der Verkauf ermögliche es, den sogenannten „Snow Lake“-Projekten auf der „Lithium Lane“ in Manitoba Betriebskapital zuzuführen und sich ganz auf diese zu konzentrieren.

Über Foremost Lithium Resource & Technology Ltd.

Das Explorationsunternehmen Foremost Lithium aus Vancouver exploriert schwerpunktmäßig Lithium aus Hartgestein. Dabei hat man sich zum Ziel gesetzt, ein führender Anbieter von Lithium-Rohstoffen in Nordamerika zu werden und auf diese Weise vom weltweit wachsenden Bedarf an Elektrofahrzeugen zu profitieren, für deren Batterien große Mengen des Rohstoffs benötigt werden.

Das Unternehmen fokussiert sich auf die Erforschung und das Wachstum eines aus insgesamt fünf Grundstücken bestehenden Portfolios an Lithiumprojekten in der kanadischen Provinz Manitoba („Zoro“, „Jean Lake“, „Grass River“, „Peg North Claims“ und „Jol“).

Im Portfolio von Foremost Lithium befindet sich außerdem das Gold-Silber-Projekt „Winston“ im US-Bundesstaat New Mexiko.

