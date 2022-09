Fonds: „Mit unglaublicher Geschwindigkeit“

Inmitten der Börsentalfahrt werden auch Fonds verkauft – über alle Regionen, Märkte und Branchen hinweg. Was in die Depots genommen wird, ist marginal und selektiv, z.B. Immobilien-, Technologie- und Gesundheitsfonds.



15. September 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die Talfahrt der großen Aktienindizes in Europa, Asien und den USA seit Mitte August erfährt im Fondshandel ihre ungebremste Fortsetzung.

„Wir sehen fast ausschließlich Verkäufe“, berichtet Matthias Präger von der Baader Bank angesichts der Marktlage. „Die Anleger bleiben verunsichert angesichts der diversen Risiken und trennen sich von ihren Beständen. Inzwischen wurden viele Stopp-Verkäufe ausgelöst.“ Erneut werde keine Region, keine Branche verschont.

Schnelle Verkäufe in großem Stil - Steigende Sorge vor Zinsschritten

Auch Jan Duisberg von der ICF Bank berichtet von überwiegenden Verkäufen. „Mit der Angst vor noch stärkeren und schnelleren Zinserhöhungen wird in glaublicher Geschwindigkeit und in großem Stil verkauft.“ Die Umsatzaktivität habe vor allem in den vergangenen fünf bis sechs Handelstagen zugelegt.

Die Umsätze sind bei der Baader Bank etwas höher als im Durchschnitt. Vor allem die Inflation und die weiter notwendigen Zinserhöhungen wirken auch nach Einschätzung von Präger im Fondsmarkt belastend.

Mittelfristig weitere Kursverluste

Auf Monatssicht ist der DAX zeitweise um mehr als 1.500 Punkte gefallen, von 13.900 auf zwischenzeitlich 12.400 Punkte. Die Steigerungen aus der schnellen sommerlichen Erholung im Juli und August seien nun ausradiert, beschreibt Präger das Geschehen. Die Marktteilnehmer erwarten mehrheitlich für die kommende Woche den nächsten großen Zinsschritt der US-Notenbank FED von 75 Basispunkten, nachdem die Inflationsdaten für August wieder enttäuscht hatten.

Präger

Nach Einschätzung der Commerzbank bleibt die Lage angespannt: „Mittelfristig erwarten wir aufgrund der weltweit immer restriktiveren Geldpolitik weiter fallende Aktienkurse“, prognostiziert Andreas Hürkamp. Kurzfristig wrüde aber ein bereits sehr pessimistisches Anlegersentiment mit hohen Short-Positionen auf den S&P 500 die Märkte stützen.

Aktienfonds: Verkäufe überwiegen in fast allen Regionen

Vor allem bei deutschen, europäischen und internationalen klassischen Aktienfonds dominieren laut Baader Bank Verkäufe, wobei der Fokus auf deutschen und europäischen Nebenwerten liegt. Auf den Verkaufslisten weit oben sind entsprechend der Allianz Nebenwerte Deutschland (DE0008481763),der auf Jahressicht gut ein Drittel, auf Monatssicht gut 8 Prozent verloren hat. Wie schon im Vormonat fallen kleinere europäische Werten im Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies 1E (< LU1864952335>) in der Gunst der Anleger*innen. Präger berichtet, dass hingegen der Allianz Vermögensbildung Deutschland A (847506 | DE0008475062>) gekauft wird

Unter den internationalen Fonds-Investments wird der DWS Vermögensbildungsfonds (DE0008476524) veräußert, der vor allem in große internationale Unternehmen investiert. Zu seinen Top-Positionen gehören Alphabet A, Apple, Microsoft, Nestle und Taiwan Semiconductor. Wie im Vormonat wird der Morgan Stanley INVF Global Opportunity (LU0552385295) abgegeben.

Investments in Nischenprodukte und Mischfonds

Hingegen würde mit dem terrAssisi Aktien I AMI - P EUR DIS (DE0009847343) in ein Nischenprodukt investiert. Dieser Fonds investiert in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens im Wesentlichen entsprechen, um den Wettbewerb hin zu mehr Kultur-, Sozial- und Umweltverantwortlichkeit zu fördern. Mit einem Minus von 6 Prozent auf Monatssicht und 2,2 Prozent innerhalb eines Jahres verliert der Fonds unterdurchschnittlich.

Bei Duisberg sind hingegen gemischte Fonds gesucht: So ist der Flossbach von Storch Multiple Opportunities II trotz seiner Kursverluste bei guten Umsätzen einer der meistgehandelten Fonds. „Er läuft eigentlich immer gut.“ Auch der Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657) Abseits solch klassischer Mischfonds-Produkte wird aber nach seiner Einschätzung aktuell sehr genau selektiert, vor allem bei Branchenfonds.

Auch die Nachfrage nach Technologie-Titeln steigt Duisberg zufolge. Das schlage sich in attraktiven Umsätzen im BlackRock Global Funds World Technology A2 EUR Acc (LU0171310443) nieder, der sich auf europäische Techtitel fokussiert, wie in seinem US-Pendant, dem BlackRock Global Funds World Technology A2 US Acc (<ISIN:LU0056508442>), den Apple, Microsoft, Tesla, Marvell und Alphabet A dominieren.

Auch defensive Fonds sind bei der ICF Bank im Kundenfokus: Gesundheits- (LU0171307068) und Medizinfonds (LU0119891520) werden gekauft. „Hier sind auch die Umsätze gut“, berichtet Duisberg aus dem Handel.

Asien: Sorgen wegen Taiwan-Konflikt

Der Wirtschaftskollaps in China als Folge der immer wieder verhängten Lockdowns sorgt erneut für unterdurchschnittliche Umsätze mit Fonds, die in der asiatischen Region investiert sind. Allerdings ist hier das Bild weniger einheitlich – Käufe und Verkäufe halten sich bei Präger die Waage. Neben dem Robeco Chinese Equities - D EUR ACC (LU0187077309) wird der Robeco Asia Pacific Equities Kurs (LU0084617165) aus den Depots genommen.

Immobilienfonds: Dauerbrenner gesucht

Von Verkäufen ist der Handel nach Einschätzung von Duisberg überwiegend bei Immobilienfonds geprägt, wenngleich der Verkaufsüberhang moderat sei. Die Liquidität sei in diesem Bereich zwar zurückgegangen, bei einzelnen Titeln werde jedoch das rückläufige Niveau immer wieder zum Einstieg genutzt – etwa beim „Dauerbrenner“ Fokus Wohnen Deutschland (DE000A12BSB8) oder beim SEB ImmoInvest P (DE0009802306), der optisch sehr günstig sei, sich aber von seinem Kursrutsch vom Jahresbeginn noch nicht wieder erholt habe.

Verkäufe macht Duisberg beim Grundbesitz Fokus Deutschland (DE0009807081) aus. Beim UniImmo Global Fonds (DE0009805556) sieht er ebenfalls Abgaben, der Fonds erhole sich aber sukzessive von seinem Einbruch im Juni.

Rentenfonds: Interesse flacht ab

Die Aussicht auf weiter stark steigende Zinsen hatte den Handel mit Rentenfonds nur kurzzeitig aufflackern lassen. „Das Interesse ist hier wieder spürbar abgeebbt“, fasst Duisberg zusammen. „Wer sich jetzt hier engagiert, holt Stabilität ins Depot und investiert entsprechend defensiv.“ Renditen gäbe es schließlich nach wie vor kaum – zumal nach Abzug der Inflation. Dieses Anlegerverhalten spiegele sich in marginalen Käufen des DWS Eurorenta (LU0003549028) und des Allianz Europazins (DE0008476037) wider – zweier recht konservativer Produkte mit Fokus auf Europa.

von: Antje Erhard 15. September 2022, © Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.