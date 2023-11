Fonds: Tech-Aktien im Hoch - steigende Nachfrage

Kursgewinne um 40 Prozent seit Jahresanfang – da kommt doch Kauflaune bei Technologiefonds auf. Bei breit streuenden Aktienfonds gibt es hingegen Gewinnmitnahmen. Und Immobilien-Fonds werden weiter abgestoßen.

23. November 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Um fast zehn Prozent ist der DAX seit Ende Oktober gestiegen – und das macht sich auch im Fondshandel bemerkbar. „Wir sehen mehr Umsatz und mehr Käufe“, berichtet Jan Duisberg, der für die ICF Bank aktive Fonds und ETFs handelt. Weitere Zinserhöhungen seien nun offenbar vom Tisch. „Auch wenn die Notenbanken anderes behaupten: Der Markt glaubt das nicht.“ Zur Erholung an den Märkten beigetragen hätten außerdem Aktienrückkaufprogramme in den USA und die zuvor extrem hohen Short-Bestände. „Im Ergebnis gab es eine Jahresendrally innerhalb von drei Wochen.“ Matthias Präger von der Baader Bank meldet unterdessen viele Abgaben. „Das dürften Gewinnmitnahmen gewesen sein.“

Gesuchte Tech-Fonds

Schwerpunkt bei Aktienfonds, die das Gros des Handels ausmachen: die Technologiebranche. Immerhin ist der US-Technologiewerteindex Nasdaq 100 zuletzt wieder stark gestiegen. Seit Jahresanfang kommt er jetzt auf ein Plus von 47 Prozent. Gute Käufe meldet Duisberg etwa für den Deka-Technologie (DE0005152631), den Franklin Technology (LU0260870158) und den auf Medizintechnik spezialisierten Bellevue (Lux) BB Adamant Medtech (LU0415391431). Die zwei breit streuenden Tech-Fonds können seit Jahresanfang mit Kurszuwächsen um 38 Prozent punkten, während der Medizintechnikfonds verloren hat.

Was breit streuende Aktienfonds angeht, dominieren bei der Baader Bank Abflüsse, etwa aus dem FT Frankfurt-Effekten-Fonds mit deutschen Large Caps (DE0008478058) und den weltweit investierenden Fonds Quantex Global Value (LI0274481113) und Morgan Stanley INVF Global Opportunity (LU0552385295). Gekauft werde hingegen der ebenfalls weltweit anlegende DWS Top Dividende (DE0009848119). Umschichtungen registriert Präger in Threadneedle-Fonds: Er sieht Verkäufe des Threadneedle Pan European Smaller Companies mit Nebenwerten aus ganz Europa inklusive eines großen Anteils von Großbritannien (LU1829330403) und Käufe für den Threadneedle European Smaller Companies (LU1864952764).

Asien-Fonds ohne klare Tendenz

Während die Nachfrage nach ETFs mit chinesischen Aktien ETF-Händlern zufolge zuletzt gestiegen ist, ist das bei den aktiven China-Fonds nicht der Fall. „Es geht ruhig zu“, stellt Präger fest. Abflüsse auf niedrigem Niveau meldet er für den DWS Top Asien (DE0009769760), Zuflüsse für den JPMorgan Greater China (LU0117841782).

Gemischtes gefragt

Auch einige Mischfonds sind laut Duisberg beliebt, etwa der defensive Kapital Plus von Allianz Global Investors (DE0008476250) und der ausgewogene Ethna-AKTIV von Ethenea Independent Investors (LU0136412771). „Klassische Rentenfonds werden hingegen kaum gekauft.“ Fortgesetzt hat sich auch das Kaufinteressen an reinen Geldmarktfonds, wie Präger bemerkt.

Immo-Fonds: „Weiter fast nur Verkäufe“

Sehr viel los ist darüber hinaus weiter bei Immobilienfonds, wie Duisberg feststellt – mit fast nur Verkäufen. „Der Zinsanstieg und die Sanierungskosten machen sich bemerkbar.“ Die Neubewertung halte an, „dramatisch“ sei die Lage aber auch nicht. Die meisten Abflüsse registriert Duisberg für den Deka-ImmobilienEuropa (DE0009809566), ebenfalls klar verkauft würden der UniImmo Deutschland (DE0009805507), der UniImmo Europa (DE0009805515) und der HausInvest (DE0009807016). Käufe auf niedrigem Niveau sieht Duisberg lediglich für den Swiss Life European Real Estate Living and Working (DE000A2ATC31) und den Deka-ImmobilienNordamerika (DE000DK0LLA6).

Duisberg

Die Preise an der Börse sind niedriger als die von den Fondsgesellschaften ausgewiesenen. Dafür bekommen Anleger*innen das Geld sofort. Wollen sie über die Fondsgesellschaft verkaufen und melden dies jetzt an, erhalten sie wegen der Haltefristen den in einem Jahr geltenden Rückgabepreis.

