Fonds: Gerne mit Klimaschutzbezug

Rentenfonds stehen nicht mehr ganz so im Schatten, im Aktienbereich wird sehr gesucht ausgewählt. Immer gerne genommen: „grüne“ Fonds. Und solche, die auf Zukunftsthemen setzen, etwa Lithium- und Kobaltförderer.



16. Februar 2023 FRANKFURT (Börse Frankfurt). Aktienmarktrallye auf der einen Seite, kräftig gestiegene Zinsen auf der anderen – was Fonds angeht, haben Anleger*innen nun wieder das ganze Spektrum im Blick. „Es fällt schon auf, dass Rentenfonds wieder mehr Beachtung finden“, erklärt Jan Duisberg von der ICF Bank. Er spricht von einem „breiten Mix“ an Produkten, die derzeit gehandelt würden, Aktien-, Renten- und Mischfonds.

Was die Umsätze angeht, ist es nach dem fulminanten Jahresauftakt mit extrem hohem Handelsaufkommen allerdings etwas ruhiger geworden. „Sonst ist das erste Quartal von den Umsätzen her immer das Beste, danach sieht es jetzt nicht aus“, bemerkt Matthias Präger von der Baader Bank.

„Rentenfonds ohne Chance auf positive Realrendite“

Duisberg meldet Zuflüsse für den Kapital Plus (DE0008476250), einen defensiven europäischen Rentenfonds von Allianz Global Investors. Beide Seiten gespielt würden im Ampega Rendite Rentenfonds (DE0008481052) und im Allianz Flexi Rentenfonds (DE0008471921). In den Portfolios lande außerdem oft der Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig (DE000A0M03Y9), ein weltweit investierender Mischfonds von Amundi. „Nachhaltiges zieht weiter.“ Präger berichtet allerdings von Abflüssen aus dem ARERO Der Weltfonds ESG (LU2114851830), der im Sommer 2020 aufgelegten ESG-Version des beliebten ARERO.

Bei Rentenfonds ergeben sich durch die Zinswende nach Einschätzung von Dirk Degenhardt, Präsident des deutschen Fondsverbands BVI zwar wieder attraktive Perspektiven. „Auf Basis der erwarteten Inflationsraten bieten aktuell aber nur Aktien- und Immobilienfonds oder auch ausgewogene und offensive Mischfonds die Chance auf eine positive Realrendite“, räumte er bei Vorstellung der BVI-Zahlen für 2022 ein.

Aktienfonds: Uneinheitliches Bild

Im Handel mit Aktienfonds überwiegen, wie üblich an der Börse, die Verkäufe. In den vergangenen vier Wochen galt das laut Präger besonders für den DWS German Equities (DE0008474289), den DWS Eurovesta (DE0008490848) und den DWS Top Dividende (DE0009848119). Gut an kamen hingegen der Allianz Europe Equity Growth (LU0256839191), der Schroder ISF European Dividend Maximiser (LU0321371998) und der boerse.de-Aktienfonds TM (LU1480526547). Der boerse.de-Aktienfonds investiert in internationale Unternehmen, die sich im boerse.de-Aktienbrief als „Champions“ qualifiziert haben. Seit Jahresanfang kommt der Fonds auf ein Plus von 5,5 Prozent, auf Fünfjahressicht auf 8,4 Prozent im Jahr.

Kund*innen der ICF setzten gerne auf den BGF European Equity Income Fund (LU0619515397). „Das klare Interesse an Technologiefonds sehen wir derzeit nicht mehr so“, ergänzt Duisberg. Gut an komme aber auch hier weiter alles mit einem Bezug zum Klimaschutz, etwa der DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz (LU0117118124).

Chinesische Aktien? Kein Interesse

Trotz kurzzeitigem Höhenflug des chinesischen Aktienmarkts: Fonds mit Asiens Aktien spielen im Geschäft der Baader Bank derzeit kaum eine Rolle, wie Präger feststellt. „Die Umsätze sind nicht hoch, und es sind fast nur Abgaben.“ Betroffen sind etwa der DWS Top Asien (DE0009769760), der Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (LU0955663751) und der BNP Paribas Funds China Equity (LU0823426308). Alle drei hatten Anfang des Jahres kräftige Kursgewinne verzeichnet, seit Anfang Februar geht es aber nach unten.

„Next Generation“-Rohstoffunternehmen weiter gefragt

Überschaubare Umsätze meldet Präger für Minenfonds. „Da sehen wir beide Richtungen.“ Klar gesucht ist allerdings weiter der Structured Solutions Next Generation Resources (LU0470205575). Der investiert in Aktien von Unternehmen, die Rohstoffe der „neuen Generation“ fördern, etwa Lithium, Kobalt oder Grafit. Seit Jahresanfang steht ein Kursplus von 9,7 Prozent zu Buche, auf Fünfjahressicht 11,6 Prozent im Jahr.

Immobilienfonds oft auf den Abgabelisten

Weiter schwierig bleibt das Umfeld für Immobilienfonds. „Es fließt einfach weniger Geld in dieses Segment“, berichtet Duisberg. Durchweg Verkäufe sieht er für den WestInvest InterSelect (DE0009801423) und den Grundbesitz Europa (DE0009807008), rege Umsätze in beide Richtungen für den SEB ImmoInvest (DE0009802306). Bei einigen Fonds stünden aber auch schnell wieder Käufer*innen bereit, etwa beim Hausinvest (DE0009807016).AG

Duisberg

2022: „Kaufzurückhaltung statt hoher Rückflüsse“

Im Gesamtjahr 2022 hat sich die Fondsbranche in Deutschland dem Fondsverband BVI zufolge widerstandsfähig gezeigt – trotz der Marktturbulenzen. „Anleger haben sehr besonnen reagiert, denn wir haben keine hohen Rückflüsse gesehen, sondern eher eine Kaufzurückhaltung“, erklärte BVI-Präsident Dirk Degenhardt bei Vorlage der Jahreszahlen vergangene Woche. Insgesamt flossen in alle Fondstypen, also offene Publikumsfonds, geschlossenen Fonds, offene Spezialfonds sowie Mandate, 66 Milliarden Euro. Das verwaltete Vermögen schrumpfte im Lauf des Jahres wegen der Kursrückgänge an den Märkten allerdings um 12 Prozent auf 3.804 Milliarden Euro, davon entfiel ein Drittel auf offene Publikumsfonds.

Unter diesen erzielten vor allem Mischfonds noch Nettozuflüsse, ebenso Immobilien- und Aktienfonds, allerdings kleine. Rentenfonds verzeichneten hingegen Abflüsse. Publikumsfonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen konnten sich teilweise vom schwierigen Marktumfeld abkoppeln, erklärte der BVI außerdem. Artikel 8- und Artikel 9-Fonds nach der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) erhielten netto 5,4 Milliarden Euro frisches Geld.

Absatzspitzenreiter im Segment der Publikumsfonds 2022 war dem BVI zufolge übrigens Union Investment, der Asset Manager der Volks- und Raiffeisenbanken. Auf den Plätzen zwei und drei finden sich Deka und Axa. Dann folgen aber auch schon zwei unabhängige Häuser: Flossbach von Storch und DJE Kapital.

von: Anna-Maria Borse, 16. Februar 2023, © Deutsche Börse

Über die Autorin

Anna-Maria Borse ist Journalistin und Moderatorin mit den Schwerpunkten Börse, Wirtschaft und Finanzen.

Feedback und Fragen an redaktion@deutsche-boerse.com.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.