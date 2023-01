Fonds: Fulminanter Start animiert Fondsanleger nur teilweise

Trotz der jüngsten Kursrally seit Jahresbeginn prägt Zurückhaltung den Fondshandel. Internationale Aktien und Edelmetalle werden veräußert, Immobilienfonds hingegen gekauft.

12. Januar 2023 Frankfurt (Börse Frankfurt). Auf die starke Kursentwicklung an den Aktienmärkten dieses Jahres haben Fondsanleger*innen recht unterschiedlich reagiert. Seit Jahresbeginn hat der DAX um gut 7 Prozent zugelegt. Die 1.000-Punkte-Rally versetzt einige Akteure in Kauflaune, während andere aus dem Markt aussteigen bzw. sich zurückhalten. „Ob die Kurse steigen oder fallen – nach wie vor überwiegen Verkäufe“, berichtet Matthias Präger von der Baader Bank. Die Umsätze seien aber deutlich höher als im Dezember. „Wir sehen hier eine regelrechte Zweiteilung zwischen der unterdurchschnittlichen Entwicklung am Jahresende und den überdurchschnittlichen Umsätzen im neuen Jahr.“

„Der Jahresauftakt war fulminant“, berichtet hingegen Jan Duisberg von der ICF Bank. Die Umsätze seien zwar unterdurchschnittlich. „Jedoch wird durch die Bank gekauft.“ Anscheinend seien vieleI unterinvestiert. „Sie sind in Zugzwang.“

Aktien: Verkäufe trotz steigender Kurse, Mischfonds aber gesucht

Kund*innen der ICF Bank engagieren sich in Mischfonds wie den Ethna-Aktiv (LU0136412771), der in Aktien, Renten, Geldmarktpapiere und Zertifikate investiert. Auch der ÖkoWorld ÖkoVision Classic (LU0061928585) zählt zu den gekauften Fonds, wie auch der Klassiker Multiple Opportunities R von Flossbach von Storch (LU0323578657.

Bei der Baader Bank sind hingegen laut Präger die Verkaufslisten länger als die Kaufseiten: Deutsche, europäische wie internationale klassische Aktienfonds werden veräußert. So verkaufen Anleger*innen den Dividenden-Fonds M&G (Lux) Global Dividend (LU1670710075) und den Morgan Stanley INVF Global Opportunity (LU0552385295), der einen starken Fokus auf US-Aktien hat. Auf Sicht eines Jahres hat er rund 30 Prozent an Wert verloren, innerhalb einer Woche um 2,5 Prozent zugelegt.

Auch Standardwerte und ausgewählte Nebenwerte im DWS Deutschland (DE0008490962) sowie weitere Standardwerte auch kleinerer Unternehmen im DekaFonds CF (DE0008474503) stehen auf den Verkaufslisten. Das Deka-Produkt verlor auf Jahressicht knapp 10 Prozent, hat aber binnen eines Monats um fast 6 Prozent zugelegt.

Gefragt ist hingegen der Quantex Global Value (<LI0274481113>), der weltweit in Value-Aktien investiert, 2022 ein Jahresplus von 14 Prozent erzielte und ein Plus binnen eines Monats von gut 7 Prozent erreicht hat.

Der DWS Concept Platow (LU1865032954), der in kleine, mittlere und größere deutsche Unternehmen, die vom Management als unterbewertet angesehen werden, wird ebenfalls gekauft. Seit dem Tief vom September bei 322 Euro ist er bis auf aktuell 390 Euro gestiegen.

Asien: Recht ausgeglichener Fondshandel

Im Handel mit Fonds, die in asiatische Aktien investieren, halten sich nach Einschätzung der Baader Bank Käufe und Verkäufe die Waage. Die Umsätze seien allerdings überschaubar. „Trotz der Öffnung Chinas halten sich die Anleger angesichts der hohen Coronazahlen zurück“, berichtet Präger. So bauten Anleger*innen im JP Morgan Pacific Equity (LU0052474979) Positionen auf und im JP Morgan Pacific Equity (LU0217390573) ab.

Anleihen: Interesse steigt

Auch die Erwartungen an die Notenbanken prägen den Fondshandel. „Es werden wieder Zinsen gezahlt, entsprechend sind auch Fonds, die in Staatsanleihen investieren, gefragt“, erklärt Duisberg. Mit der Rückkehr der Zinsen setzen Anleger*innen auf den DJE Zins & Dividende Fonds (LU0553164731) wie auf den Monega Euro-Bond (DE0005321061), der ein Volumen von 84 Millionen Euro aufweist und im Wesentlichen auf Europa setzt.

Immobilienfonds besonders stark gefragt

Einen regelrechten Nachfrageschub erfahren hingegen Immobilienfonds. So nutzten Anleger*innen nach Duisbergs Angaben die Dividendenzahlungen des Deka-ImmobilienEuropa (DE0009809566), der auf Gewerbeimmobilien fokussiert ist, sowie des global agierenden Deka-ImmobilienGlobal (DE0007483612) zum Kauf zu Jahresbeginn.

Von der Sektornachfrage profitieren auch Portfolios, die lange Zeit im Wert verloren haben wie der Credit Suisse Euroreal (DE0009751404). „Im Zuge der Nachfrage nach Immobilienfonds ist dieser Fonds wieder in den Fokus gerückt“, berichtet Duisberg. Er sei inzwischen gut handelbar und werde aktuell in die Depots genommen. Auf Sicht eines Monats ist er um fast 5 Prozent im Wert gestiegen. Sehr rege gekauft wird nach Duisbergs Einschätzung außerdem der Haus Invest (DE0009807016), wohingegen der Grundbesitz Europa (DE0009807008) zu den verkauften Fonds bei der ICF Bank zählt.

Edelmetalle: Verkäufe bei guten Umsätzen

Seit November erholen sich die Edelmetalle sukzessive. Allein Gold legt binnen drei Monaten um 12 Prozent zu. „Hier wird fast ausschließlich verkauft – womöglich, weil Gold gut gelaufen ist“, fasst Präger zusammen. Er berichtet, dass vor allem der BlackRock Global Funds World Gold Fund (LU0055631609) und der BlackRock Global Funds World Gold Funds A2 EUR Hedged (LU0326422689) verkauft würden. Sie haben auf Sicht eines Monats 6 bzw. 8 Prozent zugelegt.

Antje Erhard ist Journalistin und Moderatorin mit den Schwerpunkten Börse, Wirtschaft und Finanzen.