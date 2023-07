Im Fokus: Aktienmärkte International

In dieser Woche berichten zahlreiche große US-Tech-Unternehmen über ihre jüngsten Quartalsergebnisse. Etwa 170 Unternehmen im S&P 500 werden ihre Ergebnisse veröffentlichen, was 40% der gesamten Marktkapitalisierung des marktbreiten Index entspricht. Von den 130 Unternehmen, die in diesem Quartal bereits berichtet haben, konnten etwa 79% die Erwartungen der Analysten übertreffen. Das ist deutlich besser als der historische Schnitt von etwas mehr als 70%. Hinzu kommt, dass die Leitzinsanhebung der Fed in dieser Woche keine negativen Überraschungen geboten hatte und die Renditen an den Anleihemärkten allmählich wieder sinken. Das bietet nun auch anderen Werten außerhalb des Tech-Sektors Unterstützung, insbesondere aus der konjunktursensitiven Branche. So konnte der Dow Jones gegenüber dem Nasdaq seinen Performancerückstand etwas aufholen.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Tesla

An der Spitze im Handel mit Auslandsaktien steht diese Woche die Tesla-Aktie mit 390 ausgeführten Orders. Die Aktie des Elektro-Automobilhersteller ist in diesem Jahr mit einem Gewinn von 115% einer der besten US-Titel, sie tendierte aber in den vergangenen Wochen seitwärts um die Marke von 270 Dollar. Von der Erholung des deutschen Automarktes profitiert Tesla ebenfalls - die Neuzulassungen sind zuletzt deutlich gestiegen. Das gilt auch für den Elektroauto-Absatz: Der US-Branchenpionier bleibt in diesem Segment Marktführer. Allerdings holen die Wettbewerber auf, an der Spitze VW, die nun auf einen Marktanteil von rund 15% kommen und damit knapp hinter Tesla (16,5%) liegen.

Microsoft

Die zweitmeistgehandelte Auslandsaktie der Woche ist Microsoft mit 305 Preisausführungen. Die Aktie des Softwareherstellers ist mit 40% in diesem Jahr einer der besten Titel unter den großen US-Techs. Microsoft hat in dieser Woche bereits über sein abgelaufenes Geschäftsquartal berichtet. Das Unternehmen schraubt Gewinn und Umsatz weiter nach oben. Allerdings sorgt ein mau laufendes Softwaregeschäft dafür, dass der US-Konzern hinter den Erlöszuwächsen des Vorjahreszeitraums zurückbleibt. Die Analystenschätzungen wurden aber übertroffen. Als Wachstumstreiber hat sich wieder einmal das Cloud-Computing-Geschäft erwiesen.

