Im Fokus: Aktienmärkte International

Die Performance an den US-Börsen fiel im Mai so unterschiedlich aus wie lange nicht mehr. Der Nasdaq Composite war mit einem Plus von fast 6% der stärkste Aktienindex, angetrieben von den stark nachgefragten großen Tech-Werten. Vor allem Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) sind derzeit die Börsenfavoriten. Die Outperformance zum Dow Jones, der 3,5% im Mai einbüßte, war so groß wie seit Ende 2001 nicht mehr. Der marktbreite S&P 500 notierte im Mai fast unverändert, im Jahresvergleich steht allerdings in Gewinn von rund 9% in den Büchern. Diesen Zuwachs ermöglicht die hohe Gewichtung der Tech-Titel im Index. Der gleichgewichtete S&P 500-Index kommt nur auf ein Jahresplus von 1,7%.

Nvidia war mit knapp 1.000 Preisfeststellungen die mit Abstand am meisten gehandelte Aktie an der Börse Stuttgart. Der bislang als Grafikchip-Spezialist geltende US-Konzern Nvidia kann sich immer mehr auch den Stempel der Künstliche Intelligenz (KI) aufdrücken, denn die Produkte des Unternehmens kommen in diesem Bereich vermehrt zum Einsatz. Dadurch konnten die Analystenerwartungen für das Quartalsergebnis deutlich übertroffen werden. Die ursprünglich für Grafikkarten entwickelten Technologien bewährten sich schon seit langem auch für KI-Anwendungen. Der Wert ist mit einem Gewinn von knapp 170% einer der besten Aktien am US-Aktienmarkt in diesem Jahr. Allein in den vergangenen 5 Tagen legte die Nvidia-Aktie um knapp 28% zu.

Viel Aufmerksamkeit zog in den vergangenen Wochen auch die Aktie von LVMH auf sich. Der Luxusgüterhersteller hat als erstes europäisches Unternehmen einen Börsenwert von 500 Milliarden Dollar überschritten und ist damit das wertvollste europäische börsennotierte Unternehmen. In den vergangenen 4 Wochen verlor die Aktie allerdings mehr als 7% und büßte etwas von der guten Jahresperformance ein. Mit über 300 Preisfeststellungen wurde der Titel in Stuttgart intensiv gehandelt.

