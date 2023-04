Im Fokus: Aktienmärkte International

US-Anleger auf Richtungssuche

In den USA lag das Hauptaugenmerk in dieser Woche auf neuen Arbeitsmarktzahlen und Inflationsdaten. Der am Karfreitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht zeigte einen weiterhin robusten US-Jobmarkt und stützte damit weitere Zinsschritte durch die Fed. Während der Dow Jones daraufhin mit einem leichten Plus von 0,29% in die neue Handelswoche startete, verlor der US Tech 100 zu Wochenbeginn 0,67%. Mit Spannung wurden am Mittwoch frische US-Inflationsdaten erwartet. Diese ließen die Anleger eher ratlos zurück. Während die Inflation in den USA auf 5% sank, ist die Kerninflation mit 5,6% nach Meinung der Analysten immer noch zu hoch. Der Dow Jones reagierte zunächst mit einem Sprung auf knapp 33.900 Punkte. Im weiteren Verlauf ging es wieder zurück auf 33.740 Punkte. Der US Tech 100 reagierte auf die US-Inflationsdaten mit einem Minus von 0,89%. Am Donnerstag kann er sich wieder erholen und steigt um 1,35% auf 13.127 Punkte. Allmählich nehmen die Quartalsberichte zu Q1 2023 Fahrt auf und könnten in den nächsten Tagen für frischen Wind sorgen.

Interessante Entwicklungen im Detail:

Plug Power

Im Handel mit Auslandsaktien stand in der vergangenen Handelswoche Plug Power mit 144 Preisausführungen an der Spitze der meistgehandelten Werte. Amazon folgt mit 104 Orderausführungen auf Platz zwei. Mit Plug Power steckt ein einstiger Börsenliebling in der Krise. Im Jahresvergleich steht ein Minus von 65% auf der Kurstafel. Auch die vergangene Woche war keine gute, es ging um 12% auf 9,35 US-Dollar nach unten. Analysten sehen jedoch Licht am Ende des Tunnels. Nach Meinung der Experten ist Plug Power hervorragend im Wasserstoff-Markt positioniert. Dies sollte die Plug Power-Aktie aus ihrem Tief herausholen. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt bei 25,34 US-Dollar.

Amazon

Ebenfalls gebeutelt, wenn auch nicht so stark wie Plug Power, war im letzten Jahr die Amazon-Aktie. Um satte 35% verbilligten sich die Papiere des Online-Riesen im Jahresvergleich. Die letzten vier Wochen sollten den Anlegern wieder etwas mehr Mut machen, immerhin konnte die Amazon-Aktie um 5% klettern. Analysten zeigen sich zudem optimistisch und stufen Amazon auf buy, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 147,67 US-Dollar. Aktuell kostet ein Anteilsschein 100,37 US-Dollar und bietet damit zum Analysten-Kursziel 47% Luft nach oben.

