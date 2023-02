Im Fokus: Aktienmärkte International

US-Wirtschaftsdaten bewegen den Markt

In den USA lösten neu aufkommende Inflations- und Zinssorgen zum Ende der letzten Handelswoche Gewinnmitnahmen aus. Der Dow Jones gab seine Wochengewinne ab und stand mit 33.869 Punkten 0,2% tiefer als in der Vorwoche. Der US Tech 100 verabschiedete sich mit 12.304 Punkten ins Wochenende. Die neue Woche, in der mehrere US-Wirtschaftsdaten auf die Anleger warteten, begann freundlich, der Dow Jones stieg zwischenzeitlich auf 34.300 Punkte. Neue US-Inflationsdaten drückten den Dow Jones am Dienstag unter 33.900 Punkte. Im Januar sank die US-Inflation um 0,1% auf 6,4%. Experten gingen von einem stärkeren Rückgang auf 6,2% aus. Auf eine kurze Erholungsphase bis auf 34.200 Punkte folgten am Mittwoch starke US-Einzelhandelsdaten. Das Auf und Ab hielt an, diesmal ging es wieder in den Süden, allerdings berappelte sich der US-Leitindex wieder und es ging am Mittwoch mit einem leichten Plus von 0,11% bei 34.128 Punkten aus dem Handel. Mit Handelsbeginn am Donnerstag lösten US-Erzeugerpreise Gewinnmitnahmen aus und ließen den Dow Jones auf 33.750 Punkte fallen. Ein ähnliches Bild zeigt sich im technologielastigen US Tech 100, der im Wochenverlauf ein Tief bei 11.800 Punkten und ein Hoch bei 12.070 Punkten erreichte. Am Donnerstag ging es mit einem Abschlag von 1,15% und 11.930 Punkten in den Handel.





Interessante Entwicklungen im Detail:





Tesla





Tesla bleibt die meistgehandelte Auslandsaktie am Börsenplatz Stuttgart. In der vergangenen Woche wurden 476 Orders in der Tesla-Aktie ausgeführt. Dahinter platzierte sich mit 349 Preisfeststellungen die Alphabet-Aktie. Tesla hat auf dem Börsenparkett weiter Aufwind. Seit seinem Tief Ende letzten Jahres sprang der Aktienkurs in den letzten Wochen um über 80% auf aktuell 214 US-Dollar. In der vergangenen Woche verzeichneten Anleger ein Kursplus von 9,5%. Der E-Autobauer bleibt auf Investitionskurs und möchte in seine Gigafactory in Nevada 3,6 Milliarden US-Dollar investieren. Bisher werden dort hauptsächlich Batteriezellen für die Model S und X in Kooperation mit Panasonic hergestellt. Durch die nun geplante Erweiterung soll die Produktion des bisher nur in kleinen Stückzahlen hergestellten E-Lastwagens Semi hochgefahren werden. Zudem sollen auch die Produktionskapazitäten für die bisher in Kalifornien produzierte neueste Generation von Tesla-Batterien erweitert werden. Weitere Investitionen plant der E-Autobauer Gerüchten zu Folge in Indonesien. Das südostasiatische Land besitzt weltweit die größten Nickel-Vorkommen. Das Metall wird für den Bau von Batterien für Elektro-Fahrzeuge benötigt. Die indonesische Regierung lockt nun mit Steuervorteilen die führenden E-Autobauer in ihr Land. So soll es bereits mehrere Gespräche zwischen Regierungschef Joko Widodo und Tesla-Chef Elon Musk gegeben haben. Demnach zeigt sich Widodo optimistisch, dass neben Tesla auch Hyundai und BYD in seinem Land investiert.

Zur Tesla-Aktie | Handeln





Alphabet





In der Tech-Branche ist das Rennen um die Anwendung künstlicher Intelligenz eröffnet. Nach der viel beachteten Präsentation von ChatGPT, dem Textroboter der Firma OpenAI, die von Microsoft unterstützt wird, möchte Google mit seinem Programm Bard nachziehen. In einem Werbevideo kam es nun zu einer Panne. Der Chatbot gab auf eine Frage zu einem Weltraumteleskop eine falsche Antwort. Die Aktie des Google-Konzerns Alphabet brach in der Folge um über 12% auf 94 US-Dollar ein. In den letzten Tagen konnte sich der Aktienkurs etwas erholen und notiert aktuell bei 97 US-Dollar. Experten gehen davon aus, dass Google durch den Erfolg von ChatGPT sich unter Druck gesetzt und seine Dominanz bei Suchmaschinen gefährdet sieht. Sie vermuten, dass Google unter diesem Eindruck seinen Textroboter voreilig präsentieren wollte. Google-Vizepräsident Prabhakar Raghavan wies darauf hin, dass Bard noch fehleranfällig sei und sich noch in der Testphase befinde.

Zur Alphabet-Aktie | Handeln

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.