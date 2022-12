Im Fokus: Aktienmärkte International

USA/International

Die US-Aktienmärkte standen in dieser Woche ebenfalls unter Druck. Der S&P 500 etwa verlor seit einer Woche rund 3%. Die jüngsten Daten vom bisher robusten US-Arbeitsmarkt haben sich abgeschwächt. Die Arbeitslosengeldansprüche stiegen mit 1,67 Millionen auf den höchsten Stand seit Februar und signalisieren eine Konjunkturabkühlung. US-Notenbank-Chef Jerome Powell hat wiederholt gesagt, dass die Arbeitslosigkeit wahrscheinlich steigen muss, damit die Fed erfolgreich die schlimmste Inflationswelle seit vier Jahrzehnten unterdrücken kann. Es wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen um 50 Basispunkte anhebt, wenn sie nächste Woche vom 13. bis 14. Dezember zusammentritt.

Bei den Auslandsaktien gehörten in dieser Woche die Titel Amazon und Sunhydrogen zu den am häufigsten gehandelten Werten. Amazon schaffte dabei fast 400 Preisfeststellungen. DAZN und Amazon haben auf dem Rechtemarkt erneut zugeschlagen und teilen sich für weitere drei Jahre die großen TV-Pakete der Champions-League. Der Online-Händler hatte in Deutschland erst im August vergangenen Jahres über Prime Video erstmals ein Champions-League-Spiel gezeigt und will sich nun als Sportsender etablieren. Die Aktie ist in der abgelaufenen Woche noch einmal um 8 % deutlich gesunken. Damit summiert sich das Jahresminus auf 46%.

Unter den am meisten gehandelten Aktien gehörten in dieser Woche einige Wasserstofftitel. Mit fast 500 Preisfeststellungen wurde die Aktie von Sunhydrogen am stärksten gehandelt. Das Unternehmen entwickelt ein solarbetriebenes Partikelsystem, das die Photosynthese zur Abtrennung von Wasserstoff aus Wasser nachahmt. Die Aktie wurde in den vergangenen Wochen meist von privaten Nutzern in sozialen Medien diskutiert. In den letzten 12 Monaten konnte die Aktie einen Kursanstieg von mehr als 700% erzielen.

