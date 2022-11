Im Fokus: Aktienmärkte International

USA/International

Die US-Erzeugerpreise fielen im Oktober mit 0,2% deutlich niedriger als erwartet aus. Mit dem moderateren Preisanstieg geht die Hoffnung einher, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsanhebungen reduziert. Doch die Hoffnung wurde von Fed-Mitgliedern gestern getrübt. Die Wirtschaft sei noch robust, was zum Beispiel an starken Einzelhandelsdaten abzulesen ist, so dass das Zinsniveau noch eine Weile auf hohem Niveau bleiben wird. Der Arbeitsmarkt ist auch noch sehr solide, dagegen schwächelte der US-Immobilienmarkt zuletzt etwas.

Interessante Entwicklungen im Detail:





Bei den Auslandsaktien gehörten in der Vorwoche die Titel Amazon und Tesla zu den am häufigsten gehandelten Werten. Amazon schaffte dabei als Spitzenreiter mehr als 400 Preisfeststellungen. Dennoch: Tausende Jobs stehen wohl auch beim weltgrößten Onlinehändler Amazon vor dem Aus. Die Einsparungen betreffen vor allem die Gerätesparte, zu der etwa das Sprachassistenzsystem Alexa und die Echo-Smart-Speaker gehören. Die Aktie von Amazon ist seit geraumer Zeit unter Druck und hat in den vergangenen 3 Monaten mehr als 30% verloren.

Tesla hat den Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und auch der Umsatz des US-Autokonzerns kletterte auf einen Rekordwert, doch die Aktie ist vor allem durch die Verkäufe von Tesla-Chef Elon Musk in den Fokus der Anleger geraten. Dieser hat bisher Tesla-Aktien im Wert von 19 Mrd. Dollar verkauft, um die Übernahme von Twitter zu finanzieren. Außerdem nahm er Kredite in Höhe von rund 13 Milliarden Dollar auf. Die Aktie von Tesla ist jedoch nicht erst seit den Verkäufen von Musk unter Druck. Bereits seit Jahresbeginn hat der Titel fast 50% an Wert verloren.

