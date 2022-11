Im Fokus: Aktienmärkte International

USA/International

Die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreise hatten die Aktienmärkte beflügelt und hier vor allem die amerikanischen Technologiewerte. Die Konsumentenpreise stiegen im Oktober um 7,7% im Jahresvergleich und sanken damit auf Juni-Niveau. Die US-Notenbank könnte vor diesem Hintergrund die Leitzinsen künftig weniger stark anheben als bei den vorangegangenen vier Sitzungen. Dort wurden die Zinsen noch jeweils um 0,75% angehoben. Die Aussicht auf weniger stark steigende oder gar stagnierende Leitzinsen sorgten bei US-Technologieindex Nasdaq 100 für einen Tagesgewinn von 7,4%. Das war der größte prozentuale Tagesanstieg seit März 2020.





Interessante Entwicklungen im Detail:





Amazon





Mit fast 600 Preisfeststellungen war Amazon die am stärksten gehandelte Auslandsaktie, Apple kam in der abgelaufenen Woche auf rund 320 Preisfeststellungen. Der Internethändler Amazon, dessen Aktien seit Jahresbeginn um etwa 45% gefallen sind, erlebt einen Abschwung in seinem Einzelhandelskerngeschäft. Wie andere Unternehmen aus dem Tech-Sektor auch, versucht Amazon seine Kosten zu reduzieren und sein Logistiknetzwerk schlanker aufzustellen. Die US-Inflationszahlen haben die Aktie ebenfalls kräftig beflügelt (+12,2%).

Apple





Das für Apple so wichtige Weihnachtsgeschäft läuft nun an und soll die Verkäufe des neuen iPhone 14 ankurbeln. Doch die strikte Anti-Corona-Politik in China bremst den iPhone-Hersteller aus. Produktionsausfälle beim Zulieferer und Auftragsfertiger Foxconn belasten die Herstellung. Störungen bei den Auslieferungen der iPhone-14-Modelle seien die Folge, so der US-Technologiekonzern, der von "deutlich reduzierten Kapazitäten" sprach. Auf Jahressicht hat die Aktie knapp 18% verloren, erzielte gestern aber mit einem Tagesplus von 8,9% den höchsten Tagesgewinn seit 2 Jahren.

