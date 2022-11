Im Fokus: Aktienmärkte International

USA/International

Den größten Einfluss auf die internationalen Aktienmärkte hatte die US-Notenbank mit ihrer Zinsentscheidung am Mittwoch. Die Fed hat die vierte Jumbo-Leitzinserhöhung in Folge vollzogen, was die US-Leitzinsen auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gebracht hat. Einstimmig hatte die Fed beschlossen, ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf eine Spanne von 3,75% bis 4% zu erhöhen. Anleger hofften auf eine Zinspause, die Notenbankchef Powell aber nicht in Aussicht gestellt hatte. Er hatte vielmehr davon gesprochen, es sei „sehr verfrüht", um über eine perspektivische Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken. Es brauche Zeit und Geduld, um die Inflation zu senken. Das endgültige Ziel für Leitzinsanhebungen könnte höher sein als bisher erwartet. Damit bleibt die Sorge vor einem stärkeren Konjunkturabschwung bestehen. Höhere Zinsen verteuern Kredite für Verbraucher und erhöhen für Unternehmen die Kosten von Investitionen. Beides kann die wirtschaftlichen Aktivitäten ausbremsen.

Amazon





Die Auslandsaktien Amazon und Meta wurden in der Vorwoche an der Stuttgarter Börse rege gehandelt. Der Online-Händler Amazon warnt wegen steigender Kosten vor einem möglichen Gewinneinbruch im laufenden Quartal. Das operative Ergebnis werde voraussichtlich nach 3,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum nun bei null bis vier Mrd. Dollar liegen. Beim Umsatz geht das Unternehmen von 140 bis 148 Milliarden US-Dollar aus. Diese Prognose liegt damit unter den Erwartungen der Analysten, die mit rund 155 Milliarden US-Dollar rechneten. Die Aktie hat in der abgelaufenen Woche um knapp 7% deutlich verloren.

Meta Platforms





Die Aktie von Facebook-Mutter Meta musste im abgelaufenen Quartal einen Gewinn- und Umsatzeinbruch melden. Die Erlöse sanken im Vorjahresvergleich um 4%. Aufgrund gleichzeitig stark gestiegener Kosten musste das Unternehmen einen herben Einbruch des operativen Gewinns um 46% hinnehmen. Die operative Marge liegt etwas oberhalb von 20%, konnte die Anleger aber dennoch nicht überzeugen. Am Tag nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen brach die Meta-Aktie um rund 25% ein – auf Wochensicht sind das fast 11%.

