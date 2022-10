Im Fokus: Aktienmärkte International

USA/International

Auftrieb für die Börsen in den USA kam in dieser Woche aus Kanada: Die Notenbank des Landes hatte ihren Leitzins weniger als erwartet erhöht. Der Schritt der kanadischen Währungshüter deutet darauf hin, dass die Notenbanken allmählich die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass restriktive Zinserhöhungen der Wirtschaft mehr schaden als nutzen könnten. In einem Jahr, das von Inflationssorgen und steigenden Zinsen geprägt war, dreht sich in Nordamerika allmählich der Wind. Am 2. November findet die nächste reguläre Notenbanksitzung statt. Inzwischen erwartet der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 13%, dass die Leitzinsen dann um 50 Basispunkte erhöhet werden. Bisher galt am Markt eine Anhebung um 75 Basispunkte als ausgemacht.

Interessante Entwicklungen im Detail:





Tesla





Die Auslandsaktien Tesla und Microsoft wurden in der Vorwoche an der Stuttgarter Börse rege gehandelt. Der erfolgsverwöhnte US-Autobauer Tesla hat seine Zahlen vorgelegt und Umsatz sowie Gewinn im dritten Quartal gesteigert. Diese lagen jedoch unter den Erwartungen der Analysten. Gleichzeitig räumte Tesla-Chef Elon Musk ein, dass trotz hervorragender Nachfrage im laufenden Quartal Tesla das Ziel von 50% Absatzplus im Gesamtjahr knapp verfehlen werde. Die Aktie konnte sich seit einer Woche aufgrund der besseren Gesamtlage aber um 9% deutlich erholen.

Microsoft





Microsoft stand mit rund 250 Preisfeststellungen im Fokus der Stuttgarter Anleger. Auch der zweitgrößte Konzern der Welt hat seine jüngsten Geschäftsergebnisse präsentiert. Der Softwaregigant ist mit einem Umsatzplus und einem Gewinnrückgang ins neue Geschäftsjahr 2022/2023 gestartet. Die nachlassende Wachstumsdynamik hat sich demnach belastend ausgewirkt. Die Aktie von Microsoft hat sich von dem Rückschlag nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen etwas erholen können, notiert aber seit einer Woche mit einem Verlust von knapp 4% immer noch im Minus.

