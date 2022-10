Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Das Beige Book der US-Notenbank zeigte in dieser Woche, dass die amerikanische Wirtschaft in den letzten sechs Wochen leicht gewachsen ist, die Preisentwicklung jedoch immer noch auf hohem Niveau stagniert. Damit bleibt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in diesem Jahr deutlich um 1,5% in zwei Zinsschritten anheben wird.

Die US-Berichtssaison hat hingegen gut begonnen. Bisher haben knapp 100 Unternehmen aus dem S&P 500 über ihre Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal berichtet. Rund 74% der Unternehmen haben ihre Gewinnerwartungen übertroffen.

Interessante Entwicklungen im Detail:





Linde





Mit knapp 300 Preisfeststellungen in der abgelaufenen Woche war Linde der am stärksten gehandelte Auslandstitel an der Börse Stuttgart. Der Gashersteller hat nach jahrelanger Suche einen Käufer für seine Kühllogistik-Tochter Gist gefunden, welche an den britischen Einzelhandelskonzern Marks & Spencer verkauft wird. Gist hatte bereits einen Großteil von dessen Lebensmittel-Logistik in Großbritannien und Irland abgewickelt. In der abgelaufenen Woche stieg die Linde-Aktie um knapp 6%.

Zur Linde-Aktie | Kaufen | Verkaufen





Tesla





Zu den am meisten gehandelten Auslandsaktien der vergangenen Woche gehörte auch Tesla. Der US-Autobauer Tesla hat über sein jüngstes Geschäftsquartal berichtet und demnach Umsatz sowie Gewinn steigern können – lag damit aber unter den Erwartungen der Analysten. Außerdem wird das Unternehmen sein Ziel, 50% Absatzplus im Gesamtjahr zu erreichen, laut eigenen Angaben knapp verfehlen. Dennoch stellt Tesla-Chef Elon Musk Aktienrückkäufe in Höhe von 5 bis 10 Mrd. Dollar in Aussicht. Seit dem Rekordhoch im November vergangenen Jahres haben die Papiere rund die Hälfte an Wert verloren.

Zur Tesla-Aktie | Kaufen | Verkaufen

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.