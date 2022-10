Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

In den USA hatte sich der Preisauftrieb auf Hersteller- und Verbraucherebene erneut abgeschwächt, wie die Erzeuger- und Verbraucherpreise für den September im Vergleich zum Vormonat zeigten. Volkswirte hatten in beiden Fällen allerdings im Schnitt mit einem etwas deutlicheren Rückgang gerechnet. Obwohl Konsumentenpreise mit 9,1% auf Jahresbasis ihren Höhepunkt im Juni erreicht hatten, gerieten die Aktienmärkte nach den jüngsten Daten unter Druck, weil Anleger von einer anhaltend restriktiven Geldpolitik ausgehen. Sie preisen eine Wahrscheinlichkeit von fast 98% ein, sodass die US-Notenbank den Leitzins bei ihrer Sitzung Anfang November um 75 Basispunkte oder 0,75 Prozentpunkte auf eine Spanne von 3,75% bis 4% anheben wird. Der Fokus der Notenbank liegt auf Bekämpfung der Inflation, was zu Lasten der Konjunkturaussichten geht. Die Zinskurve in den USA ist weiterhin invers, was in der Vergangenheit oft ein Vorläufer für eine Rezession gewesen ist.





Interessante Entwicklungen im Detail:





Tesla





Mit mehr als 200 Preisfeststellungen war Tesla der am stärksten gehandelte Auslandstitel an der Börse Stuttgart in der abgelaufenen Woche. Der E-Autobauer hatte positive Nachrichten aus China zu berichten. Der Absatzmarkt dort ist einer der wichtigsten weltweit und Tesla hat im September dort den Verkaufsrekord gebrochen: Der Absatz lag bei 83.135 Fahrzeugen. Ein Grund dafür liegt den Experten zufolge in den hohen Ölpreisen, die Elektroautos bei Verbrauchern beliebter machen. Mit diesen Zahlen konnte Tesla aber die Analystenerwartungen nicht ganz erfüllen und die Aktie verlor in der Vorwoche mehr als 10%.

Nel ASA





In Stuttgart wurde auch die Aktie von dem norwegischen Wasserstoff-Unternehmen Nel ASA rege gehandelt. Der Einbruch von rund 20% seit einer Woche hat viele Anleger angezogen. Die Analysten von Goldman Sachs haben ihre Kaufempfehlung beibehalten, aber das Kursziel von 20 auf 17 norwegische Kronen gesenkt. Nel ASA hatte außerdem einen millionenschweren Deal mit dem US-Militär gemeldet. Die US-Tochter Nel Hydrogen hat vom US-Verteidigungsministerium eine Finanzierung in Höhe von 5,6 Millionen US-Dollar für die beschleunigte Entwicklung fortschrittlicher Elektrolyseverfahren bekommen. Damit soll kostengünstig Wasserstoff erzeugt werden.

