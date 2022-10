Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Auch die amerikanischen Börsen zeigten sich in den vergangenen Tagen erholt und profitierten vor allem von leicht rückläufigen Zinsen am Anleihemarkt. Nachdem die Rendite 10jähriger amerikanischer Staatsanleihen kürzlich erstmals seit 2008 wieder über 4 Prozent kletterte, folgte ein Rücksetzer auf 3,6 Prozent. Doch die Nervosität bleibt unverändert hoch, ohne klare Signale der Entspannung am US-Arbeitsmarkt sowie deutlich fallende Inflationsdaten dürfte eine mögliche Zinswende der Fed eher Wunschdenken bleiben. Mit Spannung wartet der Markt daher auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Im Vorfeld kletterten am Terminmarkt erneut die Zinserwartungen: Ein weiterer Schritt um 75 Basispunkte wird mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 80 Prozent auf der nächsten Sitzung am 3. November eingepreist. Zudem rechnet der Markt mit einer Anpassung um 50 Basispunkte auf der letzten Fed-Sitzung im Dezember. Bisher gibt es kaum Signale von den US-Notenbankern, dass sie einen weniger straffen Kurs umsetzen könnten.

Deutliche Kursverluste verzeichnete Ende Oktober die Aktie von Apple. Zwischenzeitlich kosteten die Anteilsscheine mit rund 138 Dollar so wenig wie zuletzt Anfang Juli. Seitdem setzte eine leichte Erholung ein, seit Mitte September notiert das Schwergewicht aber unter seiner inzwischen fallenden 200-Tage-Linie. Anleger befürchten, dass Apple seine Verkaufszahlen für die hochpreisigen iPhone-Modelle nicht erreichen könnte, wenn die Konsumbereitschaft wegen der Inflation und Konjunkturabkühlung nachlässt. Zugleich besteht aber auch Raum für Fantasie. So meldete der wichtige Apple-Zulieferer Foxconn in dieser Woche für September einen Rekordumsatz, der um 40 Prozent höher ausfiel als im Vorjahr. Eine weitere Tendenz für das wichtige Weihnachtsgeschäft könnten Anleger Ende Oktober erhalten, wenn Apple seine Bilanz präsentiert.

Unter den Auslandswerten stand an der Börse Stuttgart vor allem Tesla stark im Mittelpunkt und führte das Ranking mit 310 Preisfeststellungen an. Die Verkaufszahlen in den Monaten von Juli bis September lagen mit 343.830 Fahrzeugen leicht unter den Schätzungen der Analysten. Trotz der sich eintrübenden Konjunktur blickt der Pionier unter den Herstellern für Elektrofahrzeuge aber optimistisch in die Zukunft. Dank zunehmender Produktionskapazitäten in den Werken Austin und Grünheide sollen im Schlussquartal des Jahres fast 495.000 Fahrzeuge der Baureihen Model Y und Model 3 produziert werden. Vor diesem Hintergrund dürften Anleger die für den 19. Oktober angesetzten Quartalszahlen genauer beleuchten. Der Tesla-Kurs rutschte seit Mitte September um gut 20 Prozent ab. Am Markt kamen Sorgen auf, dass Tesla-Chef Elon Musk zusätzliches Kapital benötigt, um die Twitter-Übernahme zu stemmen.

