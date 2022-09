Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Wieder geht eine verlustreiche Handelswoche für die amerikanischen Indizes zu Ende. Die Fed hat wie erwartet die Leitzinsen um 75 Basispunkte erhöht. Im weiteren Jahresverlauf erwarten die Marktteilnehmer Zinserhöhungen von insgesamt 125 Basispunkten, im nächsten Jahr von lediglich 25 Basispunkten. Der FED-Vorsitzende Jerome Powell nannte die Bekämpfung der hohen Inflation weiterhin als wichtigste Aufgabe, auch wenn es zu einer Wachstumsverlangsamung und einer steigenden Arbeitslosigkeit führen sollte. Die FED sank die Wachstumsprognosen für die US-Wirtschaft für dieses Jahr von 1,7% auf 0,2%. Für das Jahr 2023 erwartet die Notenbank ein Wachstum von 1,2%.

Die Aktie von Nel ASA war in den letzten Tagen der am häufigsten gehandelte Auslandstitel an der Börse Stuttgart. Seit Anfang September hat die Aktie des norwegischen Unternehmens beinahe 20% nachgegeben. Der Anbieter für die Herstellung und Speicherung von grünem Wasserstoff wird am 20. Oktober seine Quartalszahlen vorlegen. Im letzten Quartal erzielte Nel ASA einen Umsatz von 183 Millionen Norwegischen Kronen (rund 18 Millionen Euro).

Der Industriegase-Konzern forciert weiter die Produktion von grünem Wasserstoff. Bei den Niagara Falls soll bis 2025 eine 35 Megawatt Elektrolyse entstehen. Es ist die bisher größte von Linde geplante Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff. Weitere Produktionsstandorte von grünem Wasserstoff in den USA sollen folgen. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Linde mit Wasserstoff einen Umsatz von rund zwei Milliarden US-Dollar.

