Im Fokus: Aktienmärkte International

Die amerikanischen Indizes haben im Wochenvergleich zwischen 3% und 4% nachgegeben. Die vorbörsliche Bekanntgabe der US-Inflationsdaten für August am Dienstag sorgte für ein Kursbeben an der Wall Street. Der Nasdaq 100 verlor über 5%. Zwar fiel die Jahresinflationsrate von 8,5% im Juli auf 8,3% im August. Die Ökonomen hatten jedoch mit einem stärkeren Rückgang auf 8,1% gerechnet. Die Verbraucherpreise sind gegenüber Juli nochmals um 0,1% angestiegen. Hier hatten die Ökonomen mit einem Rückgang von 0,1% gerechnet. Die Anleger schauen gespannt auf die nächste FED-Sitzung am kommenden Mittwoch – siehe hierzu unseren Spezialeinblick „Fed-Ausblick: Wie stark werden die Zinsen noch steigen?“

Die Apple-Aktie war in den letzten Handelstagen der am zweithäufigsten gehandelte Auslandstitel in Stuttgart. Nach einer Analyse von S3 Partners ist die Apple-Aktie, inzwischen mit einem Volumen von 18,44 Milliarden US-Dollar, die am häufigsten leerverkaufte Aktie. Mehr als zwei Jahre belegte Tesla diese Spitzenposition. Das leerverkaufte Volumen der Tesla-Aktie beträgt aktuell 17,44 Milliarden US-Dollar. Leerverkäufer verkaufen eine Aktie, die sie nicht besitzen, in der Hoffnung sie zu einem günstigeren Preis zurückzukaufen. Dafür leihen sie sich die Aktie von anderen Investoren. Die Differenz zwischen dem Verkaufs- und Rückkaufkurs ist entweder der Gewinn oder Verlust des Leerverkäufers.

Nach einem US-Medienbericht hat der E-Autobauer den Bau seiner Batteriefabrik in der brandenburgischen Grünheide vorerst gestoppt. Die amerikanische Regierung plant für US-Bürger einen Steuernachlass von 7.500 US-Dollar für in den USA produzierte E-Autos mit Batterie. In der Grünheide soll die weltweit größte Batterieproduktion mit rund 2.000 Arbeitsplätzen entstehen. Ein Teil der produzierten Batterien in der Grünheide war für den Export in die USA vorgesehen.

