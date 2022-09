Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Bei den amerikanischen Indizes gab es im Wochenverlauf keine großen Veränderungen. Der FED-Vorsitzende, Jerome Powell, verdeutlichte nochmals auf einer Veranstaltung, die Inflation durch eine restriktive Geldpolitik einzudämmen. Nach der CME FedWatch erwarten inzwischen 86% der Marktteilnehmer eine Leitzinserhöhung von 0,75% auf der nächsten FED-Sitzung. In der Vorwoche waren es lediglich 74%. Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin sehr robust, die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sind zum wiederholten Male geringer ausgefallen, als von den Experten erwartet.





Interessante Entwicklungen im Detail:





BYD





Die BYD-Aktie war die am zweithäufigsten gehandelte Auslandsaktie in den letzten Handelstagen am Börsenplatz Stuttgart. Im August konnte BYD trotz Stromausfällen und COVID-Einschränkungen über 174.000 Fahrzeuge ausliefern. Zum Jahresende möchte BYD die Auslieferungen auf 280.000 Fahrzeuge monatlich steigern. Zusätzlich will der E-Autobauer ab 2024 einen Produktionsstandort in Thailand mit einer Jahreskapazität von 150.000 Fahrzeugen aufbauen.

NVIDIA





Die NVIDIA-Aktie wurde in der abgelaufenen Handelswoche sehr rege in Stuttgart gehandelt. Die USA haben die Exportregeln nach China für Halbleiter, die Anwendungen zur künstlichen Intelligenz ermöglichen, verschärft. Der Halbleiterentwickler erwartet durch Exportbeschränkungen für sein drittes Quartal Umsatzeinbußen von 400 Millionen US-Dollar. Im letzten Quartal erzielte NVIDIA einen Umsatz von 6,7 Milliarden US-Dollar bei einem Nettogewinn von 656 Millionen US-Dollar.

