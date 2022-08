Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Im Gegensatz zum DAX konnten die amerikanischen Indices Dow Jones, Nasdaq 100 und S&P 500 im Wochenverlauf zulegen. Die Marktteilnehmer spekulieren, ob die FED die Leitzinsen im September um 0,5% oder 0,75%, wie bereits im Juni und Juli, erhöhen wird. Aus dem am Mittwoch veröffentlichen Sitzungsprotokoll der US-Notenbank geht hervor, dass die Notenbanker auf Grundlage der aktuellen Daten entscheiden werden. Der viel beachtete Geschäftsklimaindex für die US-Region Philadelphia ist überraschend wieder in den positiven Bereich gesprungen und signalisiert eine steigende wirtschaftliche Aktivität.

Interessante Entwicklungen im Detail:





Plug Power





In den letzten Handelstagen befanden sich mit Nel ASA, Plug Power und SunHydrogen drei Wasserstoff-Aktien unter den Top Ten der meistgehandelten Auslandsaktien. Die Aktie von Plug Power ist sogar der meistgehandelte Auslandstitel an der Börse Stuttgart. Nach ihren zwischenzeitlichen Tiefständen konnte die Aktie allein in den letzten zwei Monaten ihren Wert mehr als verdoppeln.

Zur Plug Power-Aktie | Kaufen | Verkaufen





Linde PLC





Linde ist zwar kein reinrassiger, nur im Wasserstoffbereich tätiger Konzern, doch im vergangenen Geschäftsjahr erzielte er mit Wasserstoff einen Umsatz von rund zwei Milliarden US-Dollar. Der Gesamtumsatz belief sich auf 30,8 Milliarden US-Dollar. Linde forciert sehr stark die Produktion von grünem Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Der Industriegase-Konzern ist mit einer Marktkapitalisierung von über 150 Milliarden Euro das Schwergewicht im DAX.

Zur Linde-Aktie | Kaufen | Verkaufen

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.