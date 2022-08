Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Die amerikanischen Märkte konnten im Wochenverlauf zulegen. Nach der Bekanntgabe der US-Inflationsrate für Juli zogen die Indizes kräftig an. Die US-Inflation ist im Juli um 8,5% gestiegen, die Analysten hatten mit 8,7% gerechnet. Im Juni betrug die Inflationsrate noch 9,1%. Experten nannten die seit Juni gesunkenen US-Benzinpreise als Grund für die geringer als erwartet ausgefallene Inflationsrate. Die FED hat in diesem Jahr bereits viermal die Leitzinsen erhöht, im Juni und Juli sogar jeweils um 0,75%. Auf der letzten Notenbanksitzung betonte der FED-Vorsitzende Jerome Powell, dass die FED ihre aktuelle Geldpolitik erst ändern würde, wenn die Inflation über mehrere Monate zurückgeht.

Die Aktie des Impfstoffherstellers BioNTech brach am Montag nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen von knapp 185 Euro auf 160 Euro ein. Im 2. Quartal erzielte BioNTech einen Umsatz von knapp 3,2 Milliarden US-Dollar und wies einen Nettogewinn von 1,67 Milliarden US-Dollar aus. Die Analysten hatten mit einem höheren Umsatz und Gewinn gerechnet. BioNTech könnte bereits im Oktober mit der Auslieferung zweier COVID-19 angepasster Impfstoffe beginnen, vorbehaltlich der entsprechenden behördlichen Genehmigungen.

Der am zweithäufigsten gehandelte Auslandstitel an der Börse Stuttgart ist die Aktie von Plug Power. Der Entwickler von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen legte am Dienstag seinen Quartalsbericht vor. Der Umsatz konnte im vergangenen Quartal gegenüber der Vorjahresquartal um 21% auf 151,5 Millionen US-Dollar erhöht werden. Der Verlust weitete sich dagegen von 99,6 Millionen US-Dollar auf 172,8 Millionen US-Dollar aus. Für das Gesamtjahr bestätigte Plug Power die Umsatzerwartung zwischen 900 und 925 Millionen US-Dollar.

