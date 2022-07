Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Die US-Börsen hatten in den vergangenen Tagen von einer Beruhigung an der Zinsfront profitiert. Hierzu hat auch beigetragen, dass die Verbraucherpreise zuletzt etwas gesunken sind, auch wenn sie immer noch auf einem historisch hohen Niveau liegen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinsanhebung auf der nächsten Sitzung der US-Notenbank am 27. Juli um 100 Basispunkte ist deutlich gesunken. Marktteilnehmer erwarten nun einen Zinsschritt um 75 Basispunkte. Das hat etwa den US-Leitindex S&P 500 beflügelt. In den vergangenen vier Wochen stand eine Wertsteigerung von rund 5 Prozent zu Buche. Noch stärker profitierten Technologiewerte von der Entspannung bei den Zinsen. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen notiert bei rund 3 Prozent und damit deutlich unter dem Juni-Hoch, das bei knapp 3,5 Prozent lag. Der Nasdaq 100 legte in vier Wochen um 7 Prozent zu.

Die US-Aktie Alphabet gehörte in der vergangenen Woche zu den Umsatzspitzenreitern in Stuttgart. Die Google-Mutter hatte Dienstag mitgeteilt, dass Mitarbeiter und ausgewählte Tester die Prototypen der neuen Datenbrille testen können. Die Geräte, die über Kameras und Mikrophone verfügen, sollen für den Träger Routenanweisungen oder Übersetzungen in die reale Umgebung einblenden. Alphabet strebt den Marktstart dieser Brillen im Jahr 2024 an. In den vergangenen vier Wochen konnte die Aktie des Konzerns um rund 8 Prozent zulegen.

Viel Aufmerksamkeit zog in den vergangenen Handelstagen auch die Aktie von Nel ASA auf sich. Das norwegische Unternehmen liefert Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. In den vergangenen 5 Tagen sprang der Titel um rund 20 Prozent nach oben und notierte zuletzt bei rund 1,60 Euro. Grund dafür ist der 45-Millionen-Dollar-Auftrag von einer nicht näher benannten US-Firma. Dies ist der größte Deal in der Unternehmensgeschichte der Norweger. Der langjährige Kunde bestellte alkalische Elektrolysegeräte über 200 Megawatt.

