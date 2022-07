Im Fokus: Aktienmärkte International

USA

Die US-Aktienmärkte stehen weiterhin im Bann der hohen Inflationszahlen. Die US-Verbraucherpreise für Juni stiegen auf ein neues 41-Jahreshoch in Höhe von 9,1 Prozent, vor allem weil die Benzinpreise kräftig nach oben geklettert sind. Die monatlichen Konsumentenpreise stiegen um 1,3 Prozent und lagen damit zum dritten Mal in den letzten vier Monaten über 1 Prozent. Nach diesem Inflationsanstieg ist auch die Wahrscheinlichkeit für einen Leitzinsanstieg um 1 Prozentpunkt auf der nächsten US-Notenbanksitzung Ende Juli deutlich auf 80 Prozent gestiegen. Der marktbreite S&P 500 büßte zuletzt an Performance ein, schaffte aber in den vergangenen vier Wochen ein Plus von fast 2 Prozent.

Die Aktie von BYD schwankte in den vergangenen Handelstagen stark und wurde auf dem Stuttgarter Parkett rege gehandelt. Gerüchte, dass sich Warren Buffet aus dem Unternehmen zurückziehen will, haben sich nicht bestätigt. Dafür hat BYD seinen Fokus in den vergangenen Wochen auf E-Fahrzeuge verstärkt. Wie BYD mitteilte, stellt man seit einigen Wochen keine reinen Verbrenner-Fahrzeuge mehr her. Damit ist das in der Hightech-Metropole Shenzhen ansässige Unternehmen der erste Autohersteller der Welt, der die Produktion konventioneller Fahrzeuge abschafft und nur noch Elektro- und Plug-in-Hybridautos herstellt.

Einer der gefragtesten Titel in Stuttgart waren auch die Aktien des Corona-Impfstoffherstellers Biontech. Das Unternehmen hat inzwischen auf die Klage von Curevac reagiert, die Biontech wegen Patentrechtsverletzungen verklagt haben. Wie Biontech nun mitteilte, behält man sich ebenfalls rechtliche Schritte gegen den Tübinger Konkurrenten vor: „Wir prüfen alle rechtlichen Optionen“, hieß es dazu von Unternehmensseite. Curevac fordert dagegen eine "faire Entschädigung". Die Biontech-Aktie hat in den vergangenen Tagen etwas an Wert verloren, liegt aber auf Wochensicht noch rund 4 Prozent im Plus.

