Im Fokus: Aktienmärkte International

Der Dow Jones und der S&P 500 verzeichneten im Wochenverlauf nur geringfügige Verluste, während es für den Nasdaq 100 beinahe 3% in den Keller ging. Seit Jahresbeginn hat der Nasdaq 100 rund 30% verloren. Beim S&P 500 lag das Minus bei knapp 21% und beim Dow Jones lediglich bei 15%. Jedoch ist dies der höchste Monatsverlust des Dow Jones in einem Juni seit 1962. Der US-Notenbank-Chef Jerome Powell wiederholte bei der Zentralbanken-Konferenz in Portugal, mit allen Mitteln gegen die hohe Inflation in den USA vorzugehen.





Interessante Entwicklungen im Detail:





BioNTech





Die BioNTech-Aktie war auch in der abgelaufenen Handelswoche die am häufigsten gehandelte Auslandsaktie an der Börse Stuttgart. BioNTech und Pfizer haben mit der US-Regierung eine Liefervereinbarung von 105 Millionen Impfdosen gegen COVID-19 getroffen. Sofern die US-Arzneimittelbehörde den an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff genehmigt, erhalten BioNTech und Pfizer 3,2 Milliarden US-Dollar. Die Auslieferung soll bereits im Spätsommer beginnen. Die BioNTech-Aktie konnte nach dieser Bekanntgabe am Donnerstag beinahe 6% auf 143,70 Euro zulegen.

BYD





Die BYD-Aktie erreichte im Wochenverlauf mit 39,92 Euro ein neues All-Time-High. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie um mehr als 30% zulegen. Der chinesische Automobilhersteller hat ein 550.000 Quadratmeter großes Grundstück in der chinesischen Metropole Shenzen für rund 60 Millionen US-Dollar erworben. Auf dem Grundstück sollen Autoteile und -zubehör hergestellt werden. Im Mai stieg der Absatz reiner Elektroautos um 185,1% auf über 53.000 Einheiten. Bei den Plug-in-Hybrid Modelle konnte sogar ein Zuwachs von 369% auf über 60.000 Hybrid Modelle verzeichnet werden.

