Im Fokus: Aktienmärkte International

Die amerikanischen Indizes gaben im Wochenverlauf weiter nach. Der Dow Jones verlor über 6% und notierte erstmals seit Dezember 2020 wieder unter der Marke von 30.000 Punkten, während es für den S&P 500 und den Nasdaq 100 sogar um beinahe 8% abwärts ging. Die amerikanische Notenbank hatte am Mittwoch den Leitzins um 75 Basispunkte in den Bereich von 1,50 und 1,75% erhöht. Der letzte Zinsschritt in dieser Größenordnung war 1994. Zuletzt hatten immer mehr Marktteilnehmer mit einem Zinsschritt von 75 Basispunkten gerechnet, da die Inflation entgegen der Erwartungen im Mai auf 8,6% gestiegen ist.

Die Amazon-Aktie war in der abgelaufenen Handelswoche der am häufigsten gehandelte Auslandstitel an der Börse Stuttgart. Die Analysten von J.P. Morgan bestätigten die „Overweight“ Einstufung mit einem Kursziel von 200 US-Dollar. Dagegen senkten die Analysten von Goldman Sachs das Kursziel von 185 US-Dollar auf 170 US-Dollar, beließen jedoch ihre „Buy“ Einstufung für die Amazon-Aktie bei.

Der US-Automobilbauer hatte zuletzt einen 3 zu 1 Aktiensplit angekündigt, dem die Aktionäre auf der nächsten Hauptversammlung am 4. August zustimmen müssen. Der letzte Aktiensplit von Tesla war im August 2020 im Verhältnis 5 zu 1. Die Aktie fiel am Donnerstag unter 600 Euro.

