Flutter: WETTEN, DASS es mit Liz Truss kein neues Glücksspielgesetz geben wird?

Symbol: FLTR ISIN: IE00BWT6H894

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des irischen Glückspielkonzerns liegt mit rund 19.5 Prozent im Halbjahresplus. Auffällig ist das Gap-Up vom 11. auf 12. August sowie die Seitwärtsrange, die sich nach dem anschließenden Rücksetzer derzeit am 20er-EMA formiert.

Meinung: 2021 vermeldete das Unternehmen mit Sitz in Dublin einen Corona-bedingten Verlust, derzeit aber zieht gerade das US-Geschäft stark an. Zu den aktuellen strategischen Prioritäten des Unternehmens gehören der Ausbau der Positionen in Kernmärkten wie Australien, Investitionen in das US-Geschäft und der mögliche Kauf von Unternehmen mit Podiumspositionen in attraktiven Märkten. Anfang 2021 kaufte das Unternehmen Junglee in Indien, wo der Online-Glücksspielmarkt von 1.4 Milliarden GBP im Jahr 2021 auf 4.2 Milliarden GBP im Jahr 2026 anwachsen soll. In Europa sind die Karten gemischt: während in Deutschland zahlreiche Regelungen zur Regulierung der Branche eingeführt wurden, hatte im Vereinigten Königreich, dem für Flutter zweitwichtigsten Markt, die Regierung Johnson andere Prioritäten gesetzt. Auch die neue Premierministerin Liz Truss wird angesichts der Vielzal der Krisen, kaum versuchen, ausgerechnet in diesem Bereich Akzente zu setzen.

Mögliches Setup: Wir setzen Trigger und Stopp Loss ober- und unterhalb der zuvor genannten Seitwärtsbewegung. Das Kursziel ermittlen wir per Meaured Move etwa bei 13500 GBP. Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in FLTR.

Aussicht: BULLISCH

Veröffentlichungsdatum: 09.09.2022

