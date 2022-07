Flughafen-Chaos: Mehr Zeitarbeit ermöglichen

Die Turbulenzen an deutschen Flughäfen zu Beginn der Sommerferien haben viele Ursachen. Nicht alle sind hausgemacht. Für die Fluggesellschaften sind Planungen in der Pandemie genauso schwierig wie überall in der Wirtschaft. Ein schnelles Hochfahren der Kapazitäten beim Bodenpersonal und bei der Gepäckabfertigung ohne zu wissen, wie lange die aktuelle Nachfrage anhält, ist schwierig. Zumal viele Beschäftigte in diesem Bereich in andere Branchen abgewandert sind.Es ist ohnehin nicht nur ein Problem der Fluggesellschaften, die das Bodenpersonal und die Gepäckabwicklung beauftragen, sondern auch des Sicherheitspersonals. Dieses wird von der Bundespolizei bestellt. Hier hat der Bund in der Pandemie die Kapazitäten auf 85 Prozent heruntergefahren und muss diese jetzt mühsam wieder aufstocken. Die einfache Schuldzuweisung an die Fluggesellschaften durch Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil letzte Woche war daher wohlfeil.Lesen Sie hier den kompletten Gastbeitrag von Frank Schäffler für die WirtschaftsWoche.