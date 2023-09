Flüge in die Zukunft

Noch in der Vorwoche bestand die Chance, dass im DAX 40 der Unterstützungsbereich von rund 15.500 Punkten halten könnte. Insbesondere das starke Kursgeschehen am Donnerstag, den 14.9. ließ diese Hypothese zu. Doch nach unserem letzten Newsletter kannte der deutsche Leitindex nur noch eine Richtung – abwärts. Ein leichter Erholungsversuch am vergangenen Freitag wurde unmittelbar am Montag zunichte gemacht. An diesem Handelstag erfolgte dann auch der Durchbruch unter den genannten Unterstützungsbereich. Am Dienstag ging es weiter abwärts und der morgendliche Erholungsversuch vom heutigen Mittwoch war bereits zur Mittagszeit wieder Geschichte. Mit diesen neuen Kursinformationen ist das Kursgeschehen seit Mitte April als Top-Bildung zu charakterisieren, die mit dem Ausbruch der laufenden Handelswoche abgeschlossen wurde. Der September ist seinem schlechten Ruf auf den letzten Metern also doch noch gerecht geworden.



Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass am Montag auch die 200-Tage-Linie (schwarz) nach unten durchbrochen wurde. Damit hat sich das gesamte Chartbild nun stark eingetrübt. Erinnert sei an die hier schon thematisierten versagenden Allzeithochs (graue Dreiecke), den Bruch der Aufwärtstrendlinie (gestrichelt) sowie die Broadening-Top-Formation (rote Linien) auf deren unterer Linie der Index aktuell aufsitzt. Wie der heutige Versuch ausgehen wird, sich von dieser Marke freizuschwimmen, ist per Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch offen. Eine technische Reaktion an das Ausbruchsniveau (orange) bzw. an die 200-Tage-Linie entspräche der Standarderwartung, würde aber im übergeordneten Negativbild nichts ändern.