Flaute am schwarzen Freitag

By Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA

Zum Ende der Woche sehen wir einen gedämpften Handel, da die Abwesenheit der USA den Märkten keine nennenswerte Richtung gibt.

Das ist nicht wirklich ungewöhnlich und macht zum Ende der Woche auch durchaus Sinn. Wenn es keine großen Schlagzeilen aus anderen Ländern gibt, könnten die Aktienmärkte jetzt ins Wochenende gehen, während die Anleger bereits auf die nächste Woche blicken.

Vielleicht tauschen die Menschen heute ihre Charts gegen ein paar Black Friday-Geschäfte ein, deren Ausgang sicherlich jeder auf dem Radar haben wird. Zu Beginn der Urlaubssaison werden wir einen ersten Eindruck davon bekommen, wie es um die Ausgaben der privaten Haushalte inmitten einer Lebenshaltungskostenkrise bestellt ist.

Natürlich wird es schwierig sein, zu unterscheiden, wie viel von dieser Schnäppchenjagd sich als vorgezogene Weihnachtseinkäufe erweisen wird, um die "besten Angebote" zu bekommen. Aber wenn die Einkäufe am Schwarzen Freitag in diesem Jahr einen Rückschlag erleiden, verheißt das nichts Gutes für den Rest der für den Einzelhandel so wichtigen Ferienzeit.

PBOC senkt den Leitzins

Die PBOC hat heute Morgen den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt, um die Wirtschaft zu stützen, die sich erneut in einer schwierigen Phase befindet. Es ist schwer zu sagen, wie wirksam dies sein wird, wenn in den Städten wieder Restriktionen und faktische Abriegelungen verhängt werden. Aber in Kombination mit anderen Maßnahmen zur Ankurbelung des Immobilienmarktes und zur Lockerung der Covid-Beschränkungen könnte die Senkung mittelfristig unterstützend wirken, wenn das Wachstum weiterhin sehr unsicher ist.

Öl reduziert Verluste durch weitere Gespräche über Preisobergrenzen

Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen und haben ihre Verluste weiter reduziert, nachdem sie in den letzten Wochen durch den Anstieg der Covid-Fälle in China und die Diskussionen über die Preisobergrenze für russisches Rohöl stark unter Druck geraten waren.

In den chinesischen Großstädten scheint es immer häufiger zu Abriegelungen zu kommen, um die Rekordfälle in den Griff zu bekommen, die die Wirtschaftstätigkeit und damit die Nachfrage erneut stark belasten werden. Es ist nun die Frage, wie lange sie andauern, aber offensichtlich war die Begeisterung der Anleger über die Lockerung der Covid-Beschränkungen etwas verfrüht.

Die Gespräche über eine Preisobergrenze werden fortgesetzt, aber es sieht so aus, als ob sie nicht so streng sein wird, wie zunächst angenommen, so dass sie an der Grenze zur Sinnlosigkeit liegen könnte. Das hat sich in dieser Woche erneut auf die Ölpreise ausgewirkt, da die Bedrohung für die russische Produktion durch eine Obergrenze von beispielsweise 70 $ minimal ist, da sie bereits um dieses Niveau herum verkauft wird.

Gold legt vor der Veröffentlichung wichtiger Daten eine Handelsspanne fest

Der Goldpreis ist heute geringfügig gesunken, war aber im Laufe des Tages recht unbeständig und hatte im Großen und Ganzen keine wirkliche Richtung. Es könnte zu leichten Gewinnmitnahmen kommen, da der Dollar nach der Erleichterungsrallye im Anschluss an das Fed-Protokoll wieder ansteigt.

Das gelbe Metall handelt ungefähr in der Mitte einer möglicherweise neu etablierten Handelsspanne zwischen $1.730 und $1.780 und wartet nun möglicherweise auf den nächsten Katalysator im Vorfeld der Fed-Sitzung im Dezember. Da ein weiterer Arbeitsmarkt- und Inflationsbericht noch aussteht, könnte sich bis zur nächsten Sitzung des FOMC noch viel ändern.

Bitcoin weiterhin extrem anfällig

Bitcoin gibt heute wieder nach, nachdem er drei Tage lang zugelegt hatte. Das hat ihn zwar von den Tiefstständen weggezogen, aber nicht wirklich weit von ihnen entfernt. Er versucht, sich in der Region zwischen $15.500 und $17.000 zu stabilisieren und den Sturm zu überstehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so einfach sein wird. Der Zusammenbruch von FTX und die Ansteckungseffekte werden wahrscheinlich noch weitere Folgen haben, ganz zu schweigen von möglichen weiteren Skandalen, die aufgedeckt werden könnten. Dies könnte die Krypto-Händler weiterhin sehr nervös machen und die Fundamente, die den Preis stützen, extrem wackelig machen. ​

