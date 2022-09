First Tin sieht sich auf Kurs zum führenden Lieferanten für nachhaltiges, konfliktfreies Zinn

Der angehende Zinnproduzent First Tin PLC (LSE: 1SN; FRA: 1SN) plant den Abschluss zweier definitiver Machbarkeitsstudien für seine beiden fortgeschrittenen „grünen“ Zinnprojekte Taronga (Australien) und Tellerhäuser (Sachsen) im vierten Quartal 2023. Nach dem erfolgreichen Börsengang im April dieses Jahres, bei dem £20 Millionen eingeworben werden konnten, ist das Unternehmen weiterhin sehr gut finanziert.



Zum Ende des 1. Halbjahres verfügte First Tin über eine solide Liquiditätsposition von über £18,8 Millionen (31. Dezember 2021: £2,5 Millionen). Am Dienstag, den 27. September 2022 um 9:00 Uhr BST wollen Thomas Buenger (CEO) und Charlie Cannon-Brookes (Non-Executive Chairman) auf der Plattform Investor Meet Company live über die Halbjahresergebnisse berichten. Die Präsentation ist offen für alle bestehenden und potenziellen Aktionäre. Fragen können im Vorfeld der Veranstaltung über das Investor Meet Company Dashboard bis 9:00 Uhr am Tag vor der Versammlung oder jederzeit während der Live-Präsentation eingereicht werden. https://www.investormeetcompany.com/first-tin-plc/register-investor



Im Rahmen des Börsengangs erwarb First Tin das Zinnvorkommen Taronga im australischen Bundesstaat New South Wales, das fünftgrößte unerschlossene Zinnvorkommen der Welt. Taronga wird zusammen mit dem anderen Hauptvorkommen von First Tin wie Tellerhäuser in Sachsen, entwickelt werden. Der Verlust vor Steuern in Höhe von 2,1 Mio. £ (31. Dezember 2021: 1,2 Mio. £), spiegelt die Ausweitung der operativen Aktivitäten wieder.



Im Allgemeinen konnten im Berichtszeitraum die Voraussetzungen für eine rasche Entwicklung des Zinnportfolios des Unternehmens geschaffen werden. Die Umwelt- und Genehmigungsarbeiten bei Taronga und Tellerhäuser wurden fortgesetzt, wobei alle erforderlichen Genehmigungen voraussichtlich bis Ende 2023 erteilt werden.



Thomas Bünger, Chief Executive Officer, kommentierte: „In meiner ersten Zwischenbilanz als CEO freue ich mich, über die starken Fortschritte berichten zu können, die wir trotz einiger makroökonomischer Herausforderungen im Berichtszeitraum gemacht haben. First Tin hat das Ziel, durch die rasche Entwicklung unserer hochwertigen Zinnvorkommen mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien zu einem Hauptlieferanten von Zinn in konfliktfreien, risikoarmen Ländern zu werden. Ich bin der Meinung, dass das Unternehmen gute Fortschritte auf dem Weg zu diesem Ziel gemacht hat und alle unsere Arbeitsabläufe wie geplant verlaufen.“



First Tin ist vollständig finanziert, um sowohl die geplanten DFS-Studien als auch die Erweiterungsentwicklungs- und Explorationsbohrprogramme durchzuführen. Bünger kündigte regelmäßige Updates zu den umfangreichen Bohrprogrammen sowohl in Australien als auch in Deutschland an. Die Bohrkampagnen bei Taronga und Tellerhäuser sind auf insgesamt 24.000 Metern Diamant- und RC-Bohrungen veranschlagt. Durch die Bohrungen sollen die bekannten Ressourcen erweitert sowie neue Satelliten-Explorationsziele erbohrt werden.





