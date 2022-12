First Tin: Fonds erhöht Beteiligung auf über 8%

Weitere Suchergebnisse zu "First Tin":

Der angehende Zinnproduzent First Tin (WKN A3CWWW), der seine fortgeschrittenen Projekte im Erzgebirge und in Australien mit Hochdruck vorantreibt, meldet heute, dass Non-Executive-Chairman Charles Cannon-Brookes im Namen des Arlington Partners-Fonds 1.566.667 Aktien des Unternehmens zu 0,0890361 britischen Pfund je Aktie erworben hat.





Zinn wird vor allem auch für die Herstellung von Computerplatinen gabraucht; Quelle: Depositphotos



Damit hält der Fonds jetzt 21,566,667 Mio. First Tin-Aktien, was einem Anteil von 8,12% der ausgegebenen Aktien entspricht. Der Arlington Partners-Fonds ist im Besitz der der Arlington Group Asset Management Limited, an der First Tin-Chairman Cannon Brookes, eine Beteiligung von 50% hält.



Dass Arlington / Cannon-Brookes ihre Beteiligung an First Tin ausbauen, ist unserer Ansicht nach auf jeden Fall als Vertrauensbeweis in Unternehmen, Management und Geschäftsmodell zu werten.



Zinn ist ein weitgehend übersehendes, kritisches Mineral, bei dem die meisten Anleger wohl auch zuerst an Verpackungsmaterial (Dosen) denken. Allerdings macht der Bereich Verpackungen mittlerweile nur noch 12% an der weltweiten Zinnverwendung aus. Fast die Hälfte allen Zinns hingegen, das jedes Jahr verbraucht wird, wird als Lot in Leiterplatten verwendet.



Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren! https://goldinvest.de/newsletterFolgen Sie Goldinvest auf Youtube! https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST



Was bedeutet, dass die immer schnellere Hinwendung zum Internet der Dinge als auch die Energiewende (Zinn kommt auch in Solarzellen und Batterien zum Einsatz) zu einem starken Anstieg der Zinnnachfrage führen werden. Die dafür benötigte, zusätzliche Produktion stellt eine große Herausforderung für eine Branche dar, die aktuell gerade einmal rund 380.000 Tonnen an primärem, affiniertem Metall herstellt. Denn die International Tin Association schätzt, dass bis 2030 rund 50.000 Tonnen zusätzliches Zinnangebot benötigt werden.



First Tin will mit seinen beiden Projekten, Tellerhäuser in Sachsen und Taronga in Australien, bereits ab 2025 dazu beitragen, den sich anbahnenden Nachfrageüberhang zu bedienen. Dabei will das Unternehmen, das von dem ehemaligen Aurubis-Manager Thomas Bünger geleitet wird, beweisen, dass Zinn „grün" sein kann - konfliktfrei, zuverlässig und ESG-konform. Das Motto des Unternehmens lautet schließlich „Nachhaltiges Zinn für eine erneuerbare Zukunft“.





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlich auf https://www.goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von First Tin halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen First Tin im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen First Tin und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.