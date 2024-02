First Solar: Starker Wochenauftakt

Der US-Solarhersteller First Solar legt gegen Monatsende frische Zahlen zum Schlussquartal vor und dürfte sicherlich mit der einen oder anderen Überraschung aufwarten. Doch sind die Vorschusslorbeeren tatsächlich gerechtfertigt?

An die Kursstärke des US-Marktes konnte die Aktie von First Solar bislang nicht anschließen, vielmehr verfolgt das Papier seinen eigenen Zyklus. Dieser ist zwar seit Mitte November letzten Jahres ebenfalls aufwärts gerichtet, an die Rekordstände von 232,00 US-Dollar aus Mai 2023 schaffte es das Wertpapier bislang noch nicht aufzuschließen. Dennoch ergeben sich vergleichsweise gute Chancen bei einer Fortsetzung des aktuell laufenden Aufwärtstrends, der allerdings einem übergeordneten Abwärtstrend noch untergeordnet ist. Unter der Annahme einer 123-Erholung ergibt sich aus dem aktuellen Chart nach weiteres Aufwärtspotenzial.

Mit Trump ist kein Deal zu machen

Insbesondere Aktien aus dem technologischen Umweltsektor dürften es unter Federführung des Ex-Präsidenten Donald Trump schwierig haben, aus technischer Sicht steht jedoch einer Erholung der First Solar-Aktie bis 189,12 US-Dollar und somit bis zur oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung und den US-Wahlen Anfang November kaum etwas im Wege. Trotzdem sollte mit erhöhter Volatilität gerechnet werden, wenn am 27. Februar die Quartalszahlen vorgestellt werden. Kommt es dagegen zu einem Bruch der Kursmarke von 135,88 US-Dollar, würden rasche Rücksetzer zurück auf die Vorjahrestiefs bei 129,22 US-Dollar folgen. An dieser Stelle könnten Investoren im Anschluss einen Doppelboden ausbilden.

First Solar Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf First Solar Inc. Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB06CM

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

1,110 – 1,120 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

7,280 Euro

Basiswert:

First Solar Inc.

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

157,22 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

2,06 Euro

Faktor:

4,0

Kurschance:

+ 85 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.