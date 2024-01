First Phosphate nimmt mit überzeichneter Privatplatzierung 7,5 Millionen CAD ein

Zum Auftakt des neuen Jahres kann First Phosphate (CSE: PHOS, FSE: KD0, WKN: A3DQCH) den erfolgreichen Abschluss der zweiten Tranche seiner jüngsten Privatplatzierung vermelden. Die Ausgabe der neuen Aktien war wieder überzeichnet und ermöglichte es dem Unternehmen, einen Bruttoerlös von mindestens zwei Millionen Kanadische Dollar (CAD) einzunehmen. Dadurch belaufen sich die Einnahmen aus der gesamten Kapitalmaßnahme auf nunmehr 7.516.175 CAD.





CAD und EUR; Quelle: Depositphotos



Wie schon bei der ersten Tranche so war auch dieser Teil der Finanzierung stark überzeichnet. Beide Tranchen offenbarten ein Interesse von Seiten der Investoren, das um den Faktor von 375 Prozent über den ursprünglichen Erwartungen des Unternehmens lag.

Im Rahmen der zweiten Tranche emittierte First Phosphate 3.090.438 sogenannte Hard-Dollar-Einheiten und weitere 12.560.000 Flow-Through-Aktien. Eine mögliche abschließende dritte Tranche der Finanzierung, die Zeichnungen von Hartgeldeinheiten und Flow-Through-Aktien für das Jahr 2024 beinhaltet, soll in der nächsten Woche am oder um den 10. Januar 2024 abgeschlossen werden.



Starke Insider-Beteiligung



Neben der starken Überzeichnung der Kapitalmaßnahme ist auch eine gewichtige Insider-Beteiligung hervorzuheben, denn Gilles Laverdiere, der Chefgeologe von First Phosphate, zeichnete im Rahmen der zweiten Tranche insgesamt 50.000 Flow-Through-Aktien, während Jerome Cliché, Vice-President Business Development, 62.500 Hard-Dollar-Einheiten erwarb.



First Phosphate hat außerdem eine Kreditvereinbarung abgeschlossen, um seinen Bedarf an Betriebskapital zu decken. Die Vereinbarung wurde mit Mitgliedern des Managementteams und des Board of Directors geschlossen und ermöglicht es dem Unternehmen, eine gesicherte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 2.100.000 CAD in Anspruch zu nehmen, die in Raten ausgezahlt wird.



Die Kreditfazilität ist am 1. Januar 2026 fällig, wird mit dem höheren der von der Bank of Canada festgesetzten Zinssätze verzinst (entweder 8 % oder 2 % + Leitzins pro Jahr) und ist durch erstrangige Sicherheiten an den Forderungen der Gesellschaft gegenüber der kanadischen Regierung und der Provinz Québec in Bezug auf die Waren- und Dienstleistungssteuer und andere Forderungen gesichert.



Als Gegenleistung für die Bereitstellung der Kreditfazilität wird das Unternehmen den Kreditgebern, bestehend aus dem CEO, dem CFO/CAO und dem Chairman von First Phosphate, 5.250.000 Optionsscheine gewähren. Jeder LOC-Warrant kann während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von 0,40 CAD in eine Stammaktie getauscht werden und ist nicht übertragbar.



Das Board of Directors des Unternehmens hat die Kreditvereinbarung geprüft und einstimmig genehmigt, wobei sich die Direktoren, die ein Interesse an der Transaktion haben, der Stimme enthalten haben.



Restricted Stock Units und Schuldenabbau stärken die Bilanz



First Phosphate gab heute außerdem bekannt, dass es die Zuteilung von 2.204.000 Restricted Stock Units des Unternehmens anstelle einer vollständigen Barvergütung und von 3.110.000 Optionen zum Erwerb von Stammaktien zum Ausübungspreis von 0,40 CAD an bestimmte berechtigte Personen des Unternehmens genehmigt hat.



Das Unternehmen hat außerdem insgesamt 511.918,29 CAD, die es verschiedenen unabhängigen Gläubigern schuldet, in Eigenkapital umgewandelt. Dazu wurden 1.279.796 Stammaktien zum Preis von 0,40 CAD je Aktie ausgegeben. Sie unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.



Mit den verschiedenen Maßnahmen verbessert First Phosphate nicht nur seine Bilanz und sichert die für 2024 geplanten Aktivitäten finanziell ab. Die Umstellung von Schulden auf Eigenkapital und die deutliche Überzeichnung der Kapitalmaßnahmen unterstreichen zudem, das hohe Interesse, dass versierte Anleger dem Unternehmen derzeit entgegenbringen.



Jetzt abonnieren: Die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von First Phosphate halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen First Phosphate und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein eindeutiger Interessenkonflikt gegeben ist.