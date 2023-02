First Phosphate erwartet Börsengang mit Ticker-Symbol PHOS in Kürze

First Phosphate Corp. hat eine bedingte Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsenkürzel „PHOS“ erhalten. Die endgültige Genehmigung der Notierung hängt davon ab, dass das Unternehmen bestimmte, übliche Bedingungen der CSE erfüllt. Erst vor wenigen Tagen hat das Unternehmen eine überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von insgesamt 4,45 Millionen Dollar bekannt gegeben



Quelle: Depositphotos



Peter Kent, Präsident von First Phosphate, kommentierte: „Wir glauben, dass First Phosphate das einzige reine börsennotierte Unternehmen weltweit sein wird, das sich ausschließlich der Produktion von sauberem, hochwertigem und ethisch einwandfreiem Phosphatmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterieindustrie widmet. Die bedingte Genehmigung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für First Phosphate, besonders da wir gerade die weltweite Umstellung auf LFP-Energiespeicher miterleben.“



Die Erlöse sollen für allgemeine Betriebskapitalzwecke und für Explorationsaktivitäten verwendet werden. Alle im Zusammenhang mit diesem Abschluss emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Darüber hinaus unterliegen die im Rahmen dieses Abschlusses emittierten Aktien einer vertraglichen Sperrfrist mit einem Zeitplan für die Freigabe innerhalb von 12 Monaten nach der Notierung der Aktien zum Handel an einer Wertpapierbörse.



First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec, Kanada, insgesamt 1.500 Quadratkilometer an Explorationslizenzen, die es aktiv erschließt, um Phosphat in Batteriequalität zu produzieren. Alle Lizenzen befinden sich in der Region um die Stadt Saguenay, die strategisch günstig gelegen ist. Saguenay besitzt einen einfachen Zugang zu einem Tiefseehafen sowie qualifizierte Arbeitskräfte. Täglich verkehren Flüge nach Montreal.





